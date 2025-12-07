با سلام و احترام من، فاطمه محبتی مادر آزاده صبور، مادری هستم که سالهاست چشمانتظار دختر دانشجوی خود مانده؛ دختری که در روزهای حساس جوانی و درس، گرفتار وعدهها و فریبهای سازمان مخوف مجاهدین خلق شد که مسیر زندگیاش را از آرامش و آیندهسازی دور کرد. این تجربه تلخ، امروز مرا بر آن داشت که […]
با سلام و احترام
من، فاطمه محبتی مادر آزاده صبور، مادری هستم که سالهاست چشمانتظار دختر دانشجوی خود مانده؛ دختری که در روزهای حساس جوانی و درس، گرفتار وعدهها و فریبهای سازمان مخوف مجاهدین خلق شد که مسیر زندگیاش را از آرامش و آیندهسازی دور کرد. این تجربه تلخ، امروز مرا بر آن داشت که به مناسبت روز دانشجو سخنی از دل با همه فرزندان و دانشجویان این سرزمین و به خصوص با دختر عزیزم در میان بگذارم.
دخترم،
تو همیشه برای من نماد روشنایی، هوش و امید بودی. دانشجو بودن یعنی پرسشگری، آزادی اندیشه و انتخاب آگاهانه. اما گاهی افراد یا گروههایی با سوءاستفاده از شور جوانی و آرمانخواهی دانشجویان، مسیرهایی را پیش پای آنان میگذارند که در ظاهر زیبا و پرجاذبه است اما در عمل جز دوری، آسیب و اسارت و بیاعتمادی به ارمغان نمیآورد.
مادر دل سوختهات هر روز دعا میکند که دوباره صدای تو را بشنود و ببیند که با اراده و آگاهی، آیندهات را خودت میسازی.
به همه دانشجویان عزیز کشورم نیز میگویم:
روز شما فرخنده و خجسته باد. شما سرمایههای فردا هستید و مراقب عوامل سازمان تروریستی مجاهدین خلق و سرکرده این سازمان مخوف، مریم رجوی باشید. ای فرزندانم از تجربه تلخ من و بسیاری مادران دیگر بیاموزید. دختر دانشجویم با وعده های دروغین و حمایت های پوشالی فریب خورد و الان سالهاست از دنیای علم و آزادی دور مانده است. این سازمان تروریستی، نه به شما، نه به آینده تان رحم نمی کند و تنها می خواهد شور و انگیزه شما را به قربانگاه کنترل و بندگی ببرد. هوشیار باشید، پرسشگر باشید و هرگز اجازه ندهید که شعله کنجکاوی و یادگیری تان خاموش شود. مراقب امیدها، احساسات و باورهای خود باشید. هر اندیشه یا جریانی را با چشم باز، پرسشگری و بررسی دقیق بپذیرید. هیچکس و هیچ گروهی نباید آزادی، استقلال فکری یا آیندهتان را از شما بگیرد.
و دختر عزیزم …
هر زمان که بخواهی، دستان من و آغوش من برای تو باز است. بازگرد؛ نه از گذشته میترسم و نه از آن گلهمندم. تنها میخواهم مادر و دختر دوباره کنار هم بایستیم و از نو زندگی را بسازیم.
با آرزوی آزادی اندیشه، آگاهی و آیندهای روشن برای همه جوانان ایران
مادرِ چشمانتظار
فاطمه محبتی