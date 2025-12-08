این اسناد به طور کلی نشان میدهند که مجاهدین خلق در ایران به عنوان یک گروه خائن شناخته میشوند، به ویژه به دلیل همکاریشان با صدام حسین در طول جنگ ایران و عراق. بخشی از اسناد دیپلماتیک آمریکا که توسط ویکیلیکس در سال ۲۰۱۰ منتشر شده در رابطه با مجاهدین خلق است. در این سند، […]
بخشی از اسناد دیپلماتیک آمریکا که توسط ویکیلیکس در سال ۲۰۱۰ منتشر شده در رابطه با مجاهدین خلق است. در این سند، سفیر عربستان سعودی در لندن به سوالی درباره سازمان مجاهدین خلق پاسخ داده و گفته که این سازمان در ایران به شدت منفور است و هرگونه حمایت علنی از آن میتواند برای عربستان سعودی پیامدهای منفی داشته باشد. این سند نشان میدهد که حتی کشورهایی که با ایران اختلافات سیاسی دارند، به دلیل عدم محبوبیت مجاهدین خلق در میان مردم ایران، به حمایت علنی از این سازمان تمایلی ندارند. این سند را میتوان در آرشیو ویکیلیکس جستوجو کرد و به متن کامل آن دسترسی یافت.
این اسناد به طور کلی نشان میدهند که مجاهدین خلق در ایران به عنوان یک گروه خائن شناخته میشوند، به ویژه به دلیل همکاریشان با صدام حسین در طول جنگ ایران و عراق. مجاهدین خلق در آن زمان به صدام حسین پیوستند و حتی در عملیاتهای نظامی علیه ایران شرکت کردند. مجاهدین خلق اطلاعات نظامی ایران را در اختیار ارتش صدام قرار میدادند و در عملیاتهای نظامی علیه ایران شرکت میکردند این اقدام باعث شد که بسیاری از ایرانیان، این سازمان را به عنوان یک گروه خائن تلقی کنند. عملیات فروغ جاویدان؛ این عملیات که با پشتیبانی ارتش صدام و پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران انجام شد، به عنوان نمونهای بارز از خیانت مجاهدین خلق در اذهان عمومی ایرانیان ثبت شده است.
ضمنا منابع متعددی از جمله کتابها، مقالات و گزارشهای تاریخی به این موضوع پرداختهاند. به عنوان مثال، کتاب “?The People’s Mojahedin of Iran: A Struggle for What” نوشته یروند آبراهامیان به طور مفصل به تاریخچه و اقدامات مجاهدین خلق پرداخته است. این کتاب توضیح میدهد که چگونه همکاری مجاهدین خلق با صدام حسین باعث شد که این سازمان در ایران به شدت منفور شود.
موضع کشورهای غربی و سازمانهای بینالمللی
اگرچه مجاهدین خلق در برخی کشورهای غربی مانند ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه سیاسی شناخته میشود، اما در داخل ایران این سازمان به دلیل اقدامات خشونتآمیز و همکاری با دشمنان ایران، به شدت منفور است. حتی در سالهای گذشته، برخی کشورهای غربی نیز مجاهدین خلق را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده بودند.
به عنوان مثال، ایالات متحده تا سال ۲۰۱۲ این سازمان را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار داده بود. گزارشهای سازمانهای بینالمللی مانند گزارشهای سازمان ملل و گزارشهای عفو بینالملل نیز به اقدامات خشونتآمیز مجاهدین خلق اشاره کردهاند. این گزارشها نشان میدهند که این سازمان در طول تاریخ خود از روشهای خشونتآمیز برای رسیدن به اهدافش استفاده کرده است.
تحلیلهای کارشناسان و پژوهشگران
بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران حوزه خاورمیانه نیز به تحلیل جایگاه مجاهدین خلق در ایران پرداختهاند. به عنوان مثال دکتر عباس میلانی، مورخ و پژوهشگر ایرانی – آمریکایی، در کتابها و مقالات خود به این موضوع اشاره کرده است که مجاهدین خلق به دلیل همکاری با صدام حسین و اقدامات خشونتآمیز، در میان مردم ایران یک تشکیلات خیانتکار بشمار میآید.
همچنین، دکتر علی رهنما، پژوهشگر و نویسنده، در کتاب The Iranian Mojahedin به تاریخچه و اقدامات مجاهدین خلق پرداخته و توضیح میدهد که چگونه این سازمان از یک گروه مبارز ضد شاه به یک گروه منفور در ایران تبدیل شد.
روزهای تاریک دار و دسته رجوی
انزوای تاریخی در داخل ایران، مجاهدین خلق به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشود. دولت ایران بارها به اقدامات خشونتآمیز این سازمان اشاره و آن را محکوم کرده است. رسانههای ایرانی نیز بارها به اقدامات دار و دسته رجوی پرداختهاند و آن را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کردهاند. حتی کشورهایی که با ایران اختلافات سیاسی دارند، به دلیل عدم محبوبیت این سازمان در ایران، و اقدامات تروریستی و کور تمایلی به حمایت علنی از آن ندارند. سازمانهای بینالمللی نیز مانند سازمان ملل متحد و عفو بینالملل در گزارشهای خود به اقدامات خشونتآمیز و نقض حقوق بشر توسط سازمان مجاهدین خلق (MEK) اشاره کردهاند. این گزارشها به مواردی مانند استفاده از خشونت، محدودیتهای شدید بر آزادیهای فردی، ترورهای سیاسی، کنترل روانی و سوءرفتار با اعضای خود سازمان پرداختهاند. این گزارشها به عنوان منابع معتبری برای درک ماهیت و روشهای مجاهدین خلق شناخته میشوند؛ در ادامه، به برخی از این گزارشها و جزئیات آنها اشاره میکنم:
۱. گزارشهای عفو بینالملل (Amnesty International)
عفو بینالملل به عنوان یکی از معتبرترین سازمانهای دفاع از حقوق بشر، در گزارشهای متعددی به اقدامات خشونتآمیز مجاهدین خلق اشاره کرده است. برخی از این گزارشها عبارتند از:
الف. گزارش سال ۲۰۰۵
در گزارش سال ۲۰۰۵، عفو بینالملل به سوءرفتار با اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف در عراق اشاره کرد. این گزارش به مواردی مانند محدودیتهای شدید بر آزادیهای فردی، کنترل روانی، و مجازاتهای سختگیرانه برای اعضایی که قصد ترک سازمان را داشتند، پرداخت. – عنوان گزارش: “Iran: Human rights abuses against members of the People’s Mojahedin Organization of Iran (PMOI)” – سال انتشار: ۲۰۰۵ – موضوعات کلیدی: سوءرفتار با اعضا، کنترل روانی، محدودیتهای شدید.
ب. گزارش سال ۲۰۱۱
در گزارش دیگری در سال ۲۰۱۱، عفو بینالملل به وضعیت اعضای مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف پس از سقوط صدام حسین پرداخت. این گزارش به نگرانیها درباره امنیت و حقوق بشر اعضای سازمان اشاره کرد و خواستار حمایت بینالمللی از آنها شد. – عنوان گزارش: Iraq: Human rights concerns for Camp Ashraf residents”” – سال انتشار: ۲۰۱۱ – موضوعات کلیدی: نگرانیهای امنیتی، حقوق بشر اعضای سازمان.
۲. گزارشهای سازمان ملل متحد (United Nations)
سازمان ملل متحد نیز در گزارشهای خود به اقدامات خشونتآمیز مجاهدین خلق و وضعیت اعضای این سازمان پرداخته است. برخی از این گزارشها عبارتند از:
الف. گزارش هیئت بررسی وضعیت اردوگاه اشرف (۲۰۱۱)
سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ یک هیئت بررسی به اردوگاه اشرف اعزام کرد تا وضعیت اعضای مجاهدین خلق را بررسی کند. این هیئت در گزارش خود به مواردی مانند محدودیتهای شدید بر آزادیهای فردی و نگرانیها درباره حقوق بشر اعضا اشاره کرد. – عنوان گزارش: “Report of the Secretary-General on the situation of Camp Ashraf” – سال انتشار: ۲۰۱۱ – موضوعات کلیدی: وضعیت حقوق بشر در اردوگاه اشرف، محدودیتهای شدید.
ب. گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران
گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران نیز در گزارشهای سالانه خود به اقدامات خشونتآمیز مجاهدین خلق اشاره کرده است. این گزارشها به مواردی مانند ترورهای سیاسی و استفاده از خشونت برای رسیدن به اهداف سازمان پرداختهاند. – عنوان گزارش: “Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran” – سال انتشار: گزارشهای سالانه (به ویژه در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰) – موضوعات کلیدی: ترورهای سیاسی، اقدامات خشونتآمیز.
۳. گزارشهای دیگر سازمانهای بینالمللی
سایر سازمانهای بینالمللی نیز در گزارشهای خود به اقدامات خشونتآمیز مجاهدین خلق اشاره کردهاند. به عنوان مثال:
الف. گزارش دیدهبان حقوق بشر (Human Rights Watch) دیدهبان حقوق بشر در گزارشهای خود به وضعیت اعضای مجاهدین خلق و نگرانیها درباره حقوق بشر آنها پرداخته است. این گزارشها به مواردی مانند سوءرفتار با اعضا و محدودیتهای شدید اشاره کردهاند. – عنوان گزارش: “Iran: Human rights concerns for opposition groups” – سال انتشار: ۲۰۰۳ – موضوعات کلیدی: سوءرفتار با اعضا، محدودیتهای شدید.
ب. گزارشهای سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز در گزارشهای خود به اقدامات خشونتآمیز مجاهدین خلق و نگرانیها درباره حقوق بشر اعضای این سازمان اشاره کرده است. – عنوان گزارش: “OSCE report on human rights abuses by opposition groups” – سال انتشار: ۲۰۰۶ – موضوعات کلیدی: اقدامات خشونتآمیز، نگرانیهای حقوق بشری.
نویسنده: آرش رضایی، کارشناس ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل