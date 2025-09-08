مایکل روبین: مجاهدین خلق به دنبال انکار یا مسکوت کردن تناقضات خود هستند

مایکل روبین، روزنامه‌نگار برجسته آمریکایی و مقام سابق پنتاگون، ادعا می‌کند که مجاهدین خلق و ویترین سیاسی آن، شورای ملی مقاومت، به دنبال انکار یا مسکوت کردن مباحث درباره تناقضات در فعالیت‌های خود هستند تا اینکه در مورد آن توضیح دهند.

روبین در پاسخ به نامه نماینده مجاهدین خلق، علی صفوی، به سردبیر نشریه میدل ایست فورم (Middle East Forum) می‌نویسد: “سازمان‌هایی که توهین به شخص را بر بحث بی‌طرفانه اولویت می‌دهند، این کار را می‌کنند زیرا می‌دانند که نمی‌توانند با حقایق پیروز شوند.”

علی صفوی ادعا می‌کند که روبین با انتقاد از این گروه در مقالات خود، از جمله مقاله‌ای که در ۷ ژوئیه ۲۰۲۵ در میدل ایست فورم آبزرور با عنوان “سازمان مجاهدین خلق ایران اکنون بی‌اهمیت است. آیا منحل خواهد شد؟” منتشر کرد، همچنان به تقویت روایت‌های دولت ایران علیه مجاهدین خلق ادامه می‌دهد.

روبین با پذیرش مسئولیت آنچه نوشته بود، گفت: “آقای صفوی درست می‌گوید که من در چندین مورد بر اساس تاریخ، رفتار و ابهامات مجاهدین خلق از آنها انتقاد کرده‌ام.” با این حال، روبین به درستی تاکید می‌کند که مجاهدین خلق به جای اذعان به انتخاب‌هایشان، اغلب با حملات شخصی از مسیر اصلی منحرف می‌شوند.

او افزود: “اگر مجاهدین خلق و گروه‌های نیابتی مختلف آن چیزی برای پنهان کردن ندارند، باید به جای انتقاد از شفافیت، استقبال کنند.”

روبین به عنوان مدیر بخش تحلیل سیاسی میدل ایست فورم، از سال 2023 تاکنون، اعلام می‌کند که “میدل ایست فورم از فرصت مصاحبه عمومی و بدون پیش نوشت با مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، برای مباحثه درباره گذشته این سازمان و پرداختن به نگرانی‌های بسیاری که این گروه همچنان از آنها طفره می‌رود، استقبال می‌کند.”

مایکل روبین عضو ارشد موسسه امریکن انترپرایز (AEI) است. او پیش از این به عنوان یک مقام رسمی در پنتاگون، جایی که با مسائل مربوط به خاورمیانه سروکار داشت، و به عنوان مشاور سیاسی حکومت موقت ائتلاف کار می‌کرد. او تاکنون چندین مقاله در انتقاد از مجاهدین خلق، رهبران آن و سازمان‌های پوششی آن مانند شورای ملی مقاومت نوشته است.