اخیراً گروه مجاهدین خلق با به‌کارگیری اتباع بیگانه همچون آوارگان اوکراینی و طرفداران جولانی، یک نمایش خیابانی در بروکسل به راه انداخته است.

به‌ تازگی تجمعی از سوی گروه تروریستی مجاهدین خلق در شهر بروکسل برگزار شد؛ تجمعی که نمایش واضحی از ورشکستگی سیاسی این گروه بود. همچنین وجود پرچم‌های اوکراین و پرچم طرفداران جولانی نشان می‌دهد که این گروه برای پر کردن تجمع خود، دست به کرایه و استخدام اتباع خارجی از جمله آوارگان جنگ‌زده اوکراینی و سوری زده است.

همچنین وجود چهره‌هایی اروپایی نیز در این تجمع نشانگر به‌ کارگیری اتباع خارجی توسط مجاهدین خلق است.

به نظر می‌رسد مجاهدین خلق به‌خاطر عدم داشتن پایگاه مردمی، به ناچار با پرداخت پول، برخی از چهره‌های سیاسی غربی را نیز وارد صحنه کرده‌اند.

از طرفی، به نظر می‌رسد که مجاهدین خلق در تقابل تجمع محدود سلطنت‌طلبان که اخیراً در مونیخ برگزار شد، سعی کرده‌اند با اجاره و به‌کارگیری اتباع بیگانه ـ که در این امر سابقه‌دار نیز هستند و از سیاه‌پوست‌ها استفاده می‌کردندـ تجمع‌شان را تا حدودی با سیاهی لشکر پر کنند.

گفتنی است که در سال‌های اخیر، رژیم صهیونیستی به‌ عنوان یکی از حامیان اصلی گروه مجاهدین خلق، نقش فعالی در تأمین مالی و تدارکاتی این جریان ایفا کرده است.

اما نکته قابل‌ تأمل این است که حمایت اسرائیل تنها محدود به مجاهدین خلق نیست؛ رژیم صهیونیستی هم‌ زمان از جریان سلطنت‌طلب به سرکردگی رضا پهلوی نیز پشتیبانی می‌کند و این دو جریان، به نحوی در حال رقابت برای وابستگی به رژیم صهیونسیتی قرار دارند.

مهدی اسدی