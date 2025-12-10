ببینید رجوی با ما چه کرد و چه جنایتی بر ما روا داشت!

من اردشیر درویشی عضو سابق سازمان مجاهدین خلق با سابقه 13 سال حضور در آن تشکیلات منحوس هستم. به لطف پروردگارم بعد از سیزده سال تحمل رنج و سختی توانستم از آن جهنم فرار کنم و به وطن بازگردم. حالا در کنار خانواده ام به سر می برم و زندگی از دست رفته ام را […]

من اردشیر درویشی عضو سابق سازمان مجاهدین خلق با سابقه 13 سال حضور در آن تشکیلات منحوس هستم. به لطف پروردگارم بعد از سیزده سال تحمل رنج و سختی توانستم از آن جهنم فرار کنم و به وطن بازگردم. حالا در کنار خانواده ام به سر می برم و زندگی از دست رفته ام را بازیافته ام.

مسعود رجوی و دیگر سران سازمان، ظلم ها ی متعددی را در حق ما اعضا روا داشتند. دادگاه محاکمه سران سازمان که آغاز شد از نزدیک روند را رصد میکردیم. بالاخره جایی پیدا شد که بتوانیم احقاق حقوق مان را پیگیری کنیم و آنچه بر سرمان گذشته روایت کنیم.

از طرفی واکنش های رجوی هم بسیار جالب توجه است. دادگاه آنچنان او را به ترس انداخته که سر از گور چند دهه ایش بیرون آورده و خود را به هر در و دیواری می زند. از تهمت به ما جدا شده ها تا …

رجوی بعد از حدود 20 سال و اندی، وقتی که امریکا به اربابش صدام حمله کرد و قبل آن مریم رجوی را به فرانسه فرستاد و همان موقع به یکباره غیبش زد و ما نیروها را در بیابان های عراق رها نمود. حالا باید ببینیم خیانتکار چه کسی است!

ظاهراً شکایت بر حق جدا شده ها که سالیان با تحمل فشار و سرکوب از طریق رجوی به ما تحمیل می شد، بسیار برای رجوی گران آمده که ناگهان سر از قبر بیرون آورده و شروع به مارک زدن کرده و حتی تا حد تهدید به مرگ جلو رفته. این حرف ها البته برای ما تازگی ندارد. در سال 75 در عراق و هتل اهدایی صدام به رجوی در آن نشست ، نفرات قبل که جدا شده بودند در مقابل دیدگان ما حکم اعدام بر علیه شان صادر شد. واقعاً گناه آنها و ما چه بوده است!

چرا در سازمان طلاق اجباری، جدا نمودن زن و مرد و فرستادن بچه ها به خارج از عراق و فروپاشیدن کانون خانواده، ملاقات ندادن به خانواده ها روند معمول بود؟ چرا حتی فرزندی که در سازمان بود حق نداشت پدر و مادر خود را ببیند؟ سرکوب عاطفه ها و سوق دادن به سمت کینه و نفرت، ترساندن نیرو ها با اهرم فشار و خشونت، دادگاه های یکطرفه سازمان بخاطر یک گزارش نویسی و یا حتی ننوشتن گزارش روزانه همه و همه نشان از تشکیلاتی سرکوب گر و مستبد بود که در راس آن رجوی و سران آن بودند.

زمانی که من از سازمان فرار کردم وقتی موبایل را دیدم به خدا قسم نمی دانستم این تلفن است! آیا این ظلم به انسان در این برهه از زمان نیست؟ ببینید رجوی با ما چه کرد و چه جنایتی بر ما روا داشت. گناه من و امثال من قبول نداشتن این ظلم ها و جنایاتی است که بر ما اعمال شده و حال دادخواه آن هستیم.

من را زندانی کردند و مورد شکنجه واقع شدم و به مدت 4 ماه در حبس بودم. چرا؟ چون نمی خواستم همراه با آنان باشم! ما اگر زمانی باشد میتوانیم چندین کتاب قطور از این جنایات و ظلم های این سازمان بنویسیم که چه بر سر ما آمد.

آری بگذار برای جهان و جهانیان آشکار شود و بدانند که چهره اصلی و کاراکتر واقعی رجوی و سران سازمان چگونه پر از جنایت و خیانت نهفته و چه بر سر انسان و انسانیت و آزادی در این سازمان آمده است و ما قربانیان این ظلم آشکار می باشیم که خواهان حق پایمال شده خود و دیگر دوستانمان هستیم.

اردشیر درویشی