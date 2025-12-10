سران مجاهدین، محمد گموش را به مرز خودکشی رساندند

آذر ماه سال 1366 یاد آور خاطره تلخ از خودکشی یکی از اسیران سازمان مجاهدین در اردوگاه دبس در کرکوک عراق است. در سال 1366 سازمان مجاهدین با همکاری ارتش بعث عراق و با پشتیبانی توپخانه و هوانیروز عراق به لشکر 64 ارومیه حمله کرد و با به شهادت رساندن ده ها تن از سربازان […]

آذر ماه سال 1366 یاد آور خاطره تلخ از خودکشی یکی از اسیران سازمان مجاهدین در اردوگاه دبس در کرکوک عراق است.

در سال 1366 سازمان مجاهدین با همکاری ارتش بعث عراق و با پشتیبانی توپخانه و هوانیروز عراق به لشکر 64 ارومیه حمله کرد و با به شهادت رساندن ده ها تن از سربازان و درجه داران تعداد 310 نفر از سربازان را به اسارت درآوردند.

محمد گموش اهل زنجان هم یکی از این اسیران بود که دوران خدمت سربازی خود را به پایان رسانده بود و برای تسویه حساب و گرفتن کارت پایان خدمت به منطقه آمده بود که بچه های هم سنگریش گفته بودند امشب را پیش ما بمان. محمد هم از روی دلسوزی آن شب یعنی 1/9/66 پیش بچه ها می ماند که متاسفانه همان شب سازمان مجاهدین با همکاری ارتش بعث عراق به لشکر 64 ارومیه واقع در ارتفاعات کله قندی حاج عمران پیرانشهر حمله می کنند و بعد از کشتن تعداد زیادی از سربازانی که برای دفاع از وطن مشغول پاسداری بودند تعدادی را هم به اسارت می گیرند و با خود به داخل عراق شهر کرکوک اردوگاه دبس می برند.

محمد گموش چندین بار به مسئولین اردوگاه یعنی سید سادات دربندی معروف به (کاک عادل ) و همچنین مجید عالمیان می گوید که من خدمت سربازیم تمام شده و مرا آزاد کنید. می خواهم به دنبال زندگی خودم بروم که آنها با فحش های رکیک و زشت به او می گویند شما همه مزدور هستید و اگر برادر مسعود اجازه می داد همه شما را اعدام می کردیم. همه شما خائن و مزدور رژیم هستید و اینقدر در این اردوگاه می مانید تا ما تهران را فتح کنیم و بعدا شما را فردای آزادی محاکمه خواهیم کرد.

متاسفانه محمد گموش به دلیل فشارهای بیش از حد مسئولین اردوگاه، خود را به وسیله ملحفه در ساختمان نیمه ساز داخل اردوگاه حلق آویز کرد و به زندگی خود پایان داد.

الان بیش از چهل سال از آن تاریخ می گذرد و جز روسیاهی برای سازمان مجاهدین و قطور شدن پرونده جنایتهایش، هیچ دستاوردی نداشته است.

سعیدی