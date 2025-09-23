شرکت هیئت انجمن نجات خوزستان در مراسم خاکسپاری خواهر علی اکرامی

متاسفانه خانم رقیه اکرامی خواهرمحترم آقای علی اکرامی مسئول انجمن نجات خوزستان روز جمعه 28/6/1404 بدلیل بیماری در بیمارستان عرفان تهران دارفانی را وداع گفت و به رحمت ایزدی پیوست که در نهایت پیکر آن مرحومه روز یکشنبه 30/6 به شهر ماهشهر انتقال و مراسم تشییع و خاکسپاری وی روز دوشنبه 31/6 برگزار شد.

به همین منظور اعضای انجمن نجات خوزستان به همراه تعدادی از خانواده های مرتبط با این انجمن هم برحسب احترام در مراسم تشییع و خاکسپاری مرحومه خانم رقیه اکرامی شرکت و یکبار دیگر درگذشت آن مرحومه را به آقای علی اکرامی و خانواده محترمش تسلیت گفتند.

آقای علی اکرامی و دیگر اعضای خانواده محترمش متقابلا از حضور اعضای انجمن وخانواده های همراه آن در مراسم تشییع و خاکسپاری خواهر مرحومه اشان تشکر و قدردانی نمودند.