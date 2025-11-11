اعضای مجاهدین خلق به دنبال فرار از جهنم مانزا

گزارش‌ها از داخل اردوگاه اشرف ۳، نارضایتی داخلی فزاینده، بی‌اعتمادی متقابل و خستگی روانی را به موازات فشار فزاینده از سوی دولت آلبانی نشان می‌دهند و بسیاری از اعضای گروه تروریستی مجاهدین خلق تلاش کرده‌اند از اردوگاه فرار کنند، اما با محدودیت‌های امنیتی و تهدید‌های مستقیم مواجه شده‌اند. یک رسانه آلبانیایی گزارشی از وضعیت جاری […]

یک رسانه آلبانیایی گزارشی از وضعیت جاری گروه تروریستی مجاهدین خلق و روند فزاینده فروپاشی آن ارائه کرد.

به گزارش گزتا ایمپکت، با شروع مراحل قانونی علیه گروه تروریستی مجاهدین خلق در ایران، وضعیت اعضای باقی‌مانده آن که هنوز در اردوگاه اشرف ۳ در آلبانی یا در کشور‌های مختلف اروپایی تحت حمایت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی زندگی می‌کنند، وارد مرحله‌ای بحرانی شده است.

بسیاری از این افراد مدت‌هاست که آرزوی بازگشت به زندگی عادی و رهایی از کنترل جسمی و روانی گروه را دارند، اما همچنان مردد هستند؛ آنچه اکنون مشخص است این است که زمان تصمیم‌گیری رو به اتمام است.

محاکمه جاری گروه تروریستی مجاهدین خلق در ایران نه تنها گامی تاریخی به سوی عدالت است، بلکه لحظه‌ای تعیین‌کننده برای اعضای باقی‌مانده این سازمان نیز است؛ محاکمه مجاهدین خلق به خاطر جنایت‌هایش یکی از بزرگ‌ترین محاکمه‌ها در تاریخ مدرن ایران است.

صد‌ها سند، ویدیو و شهادت از قربانیان، اعضای خانواده و اعضای سابق ارائه شده است که عمق جنایت‌ها و خیانت‌های گروهی را که دهه‌ها با حمایت دشمنان ایران علیه مردم خود جنگیده است، آشکار می‌کند؛ این دادگاه نه تنها فرصتی برای خانواده‌های قربانیان برای جست‌وجوی عدالت، بلکه دریچه‌ای از امید برای اعضای سابق مجاهدین خلق نیز است.

در عین حال، کشور‌های میزبان دیگر حاضر به نگهداری این افراد نیستند؛ با افزایش محدودیت‌های اعمال‌شده توسط مقام‌های آلبانی بر فعالیت‌های گروه تروریستی مجاهدین خلق، وضعیت اقامت و آینده آن‌ها به‌طور فزاینده‌ای نامشخص شده است؛ در این شرایط، بازگشت داوطلبانه به ایران تنها راه واقع‌بینانه برای خروج از فروپاشی کامل و زندگی بی‌معنی در تبعید است.

در سال‌های گذشته، ده‌ها نفر از اعضای سابق گروه تروریستی مجاهدین خلق از آلبانی، فرانسه، آلمان و دیگر کشور‌ها به ایران بازگشته‌اند؛ تجربه آن‌ها نشان داده است که برخلاف تبلیغات گروه، ایران از کسانی که صادقانه توبه کرده‌اند، استقبال کرده است؛ این افراد پس از بازگشت، از خدمات درمانی، حمایت حقوقی و حتی کمک مالی برای شروع مجدد زندگی خود بهره‌مند شده‌اند.

کسانی که از محدودیت‌های جهنمی اردوگاه اشرف فرار کرده‌اند، اکنون با خانواده‌های خود در ایران با آرامش زندگی می‌کنند و از اینکه در زمان مناسب تصمیم درست را گرفته‌اند، ابراز رضایت می‌کنند؛ برای کسانی که هنوز در تردید هستند، داستان‌های آن‌ها پیام روشنی را منتقل می‌کند.

یکی از موانع اصلی بازگشت اعضای گروه تروریستی مجاهدین خلق به ایران، دستکاری روانی و شست ‌و شوی مغزی است که بر سیستم داخلی این گروه حاکم است؛ سرکرده گروه همچنان از طریق دروغ و تهدید، ترس می‌پراکند، اما واقعیت کاملا متفاوت است.

تبلیغات مبتنی بر ترس گروه فقط یک هدف را دنبال می‌کند: حفظ گروه در حال فروپاشی‌ و جلوگیری از فروپاشی بیشتر آن.

جدایی هر عضو ضربه دیگری به گروه تروریستی مجاهدین خلق و پایان افسانه دروغین آن است؛ فریب‌های گروه قدرتی را که قبلا داشتند، از دست داده‌اند؛ اعضا اکنون کاملا درک می‌کنند که سرکردگان گروه هیچ اهمیتی به سرنوشت آن‌ها نمی‌دهد.

اعضای سابق مجاهدین خلق و کسانی که به دنبال فرار از اردوگاه اشرف هستند، باید درک کنند که در یک دوراهی تاریخی قرار دارند؛ آن‌ها می‌توانند از طریق بازگشت داوطلبانه و همکاری با حقیقت، به جبران برخی از جنایت‌ها و فریب‌های گذشته کمک کنند.