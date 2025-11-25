اهم فعالیت های انجمن نجات آلبانی در ماه آبان سال 1404 که در سایت نجات انعکاس یافته است به شرح زیر می باشد:

جمعه 2 آبان 1404 (24 اکتبر 2025)

روز جمعه 24 اکتبر 2025، انجمن نجات آلبانی همایش افشاگرانه ای به مناسبت روز جهانی سازمان ملل متحد در هتل هیلتون تیرانا برگزار کرد. در پایان این همایش بیانیه ای صادر گردید.

در بیانیه پایانی این همایش از جمله آمده است:

امروز، هم‌زمان با روز سازمان ملل متحد، آلبانی شاهد برگزاری یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های روشنگرانه در سال‌های اخیر بود؛ همایشی که با حضور اعضای جداشده از فرقه رجوی، فعالان حقوق بشر، نمایندگان جامعه مدنی، دانشگاهیان، هنرمندان و رسانه‌ها برگزار شد و صدای حقیقت را به گوش جهانیان رساند.

انجمن نجات آلبانی با تأکید بر ارزش‌های والای حقوق بشر و آزادی، از نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل متحد می‌خواهد تا برای نجات اعضای گرفتار در چنگال فرقه رجوی در آلبانی، اقداماتی فوری و عملی انجام دهند.

در پایان، انجمن نجات آلبانی ضمن قدردانی از حضور همه شرکت‌کنندگان، خبرنگاران، و فعالان مدنی، اعلام داشت که مسیر روشنگری و مبارزه با فریب و دروغ این فرقه را با قدرت و آگاهی ادامه خواهد داد تا روزی که همه اسیران فکری و جسمی از بند این سازمان آزاد شوند.

چهارشنبه 14 آبان 1404 (5 نوامبر 2025)

انجمن نجات آلبانی در تیرانا از جمعی از هنرمندان شناخته شده و صادق آلبانیایی استقبال کرد. این نشست در فضای گرم و صمیمی با هدف صحبت درباره واقعیت های درون فرقه رجوی و اطلاع رسانی در خصوص رنج ها و محدودیت هایی که اعضای سابق این فرقه تجربه کرده اند صورت گرفت.

آقای آلدو سولولاری رئیس آلبانیایی انجمن “نجات” در این نشست حضور یافت که پس از سلام و خوش آمد گویی به مهمانان بر اهمیت نقش هنرمندان در آگاهی جامعه تاکید کرد. همچنین آقای یتمیر کنانی یکی از خوانندگان محبوب آلبانیایی با اجرای یک آهنگ زیبا به برنامه گرمی و هماهنگی بخشید.

جمعه 16 آبان 1404 (7 نوامبر 2025)

در مقر انجمن نجات آلبانی در تیرانا، مراسمی ساده اما پُر از احساس برای گرامی‌داشت یاد و خاطره‌ مرحوم محمود دهقان برگزار شد؛ انسانی آرام، صمیمی و رنج‌کشیده که سال‌های زیادی از عمر خود را در اسارت فکری و روانی فرقه‌ رجوی سپری کرد.

انجمن نجات آلبانی درگذشت آقای محمود دهقان را به خانواده، دوستان و تمامی یاران او تسلیت می‌گوید و بر ادامه‌ راه انسانی خود برای حمایت از اعضای رهاشده از فرقه‌ی رجوی تأکید می‌ورزد.

پنجشنبه 22 آبان 1404 (13 نوامبر 2025)

به مناسبت روز مهربانی، سمیناری با شرکت فعالین اجتماعی، وکلا، خبرنگاران، روانشناسان و اعضای جداشده از تشکیلات رجوی در کافه سارا – پرسکو برگزار شد. این فعالیت به ابتکار انجمن نجات آلبانی به منظور ترویج فرهنگ محبت، تقویت ارزش های خانوادگی و آگاهی از پیامدهای مضر فرقه گرایی صورت گرفت.

در افتتاحیه این رویداد، آلدوسولولاری رئیس انجمن نجات آلبانی با استقبال از مهمانان بر اهمیت همبستگی انسانی و نقش جامعه میزبان در حمایت از افراد آسیب دیده از چنین فرقه هایی تاکید کرد. در ادامه خانم انجل مدیر برنامه سخنرانان را معرفی نمود و روند سمینار را برای مخاطبین شرح داد.

سخنرانان این سمینار عبارت بودند از: پلمب زالومی- وکیل، اندی لابوتی – پژوهشگر و روزنامه نگار، خانم رودی – روزنامه نگار، اورنا دروبنیک – روانشناس، مهدی سلیمانی – عضو سابق سازمان مجاهدین خلق.

به مناسبت این رویداد بیانیه ای از جانب انجمن نجات آلبانی صادر گردید.

لینک به سایت انجمن نجات آلبانی به زبان های آلبانیایی و انگلیسی و فارسی

https://nejatalbania.com/

عاطفه نادعلیان