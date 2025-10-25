همایش افشاگرانه انجمن نجات آلبانی به مناسبت روز سازمان ملل

روز جمعه 24 اکتبر 2025 ، انجمن نجات آلبانی همایشی افشاگرانه را به مناسبت روز سازمان ملل متحد در هتل هیلتون تیرانا برگزار کرد. در بیانیه پایانی این همایش آمده است: بیانیه پایانی همایش بزرگ افشای چهره واقعی فرقه رجوی امروز، همزمان با روز سازمان ملل متحد، آلبانی شاهد برگزاری یکی از بزرگترین گردهماییهای روشنگرانه […]
روز جمعه 24 اکتبر 2025 ، انجمن نجات آلبانی همایشی افشاگرانه را به مناسبت روز سازمان ملل متحد در هتل هیلتون تیرانا برگزار کرد. در بیانیه پایانی این همایش آمده است:
بیانیه پایانی همایش بزرگ افشای چهره واقعی فرقه رجوی
امروز، همزمان با روز سازمان ملل متحد، آلبانی شاهد برگزاری یکی از بزرگترین گردهماییهای روشنگرانه در سالهای اخیر بود؛ همایشی که با حضور اعضای جداشده از فرقه رجوی، فعالان حقوق بشر، نمایندگان جامعه مدنی، دانشگاهیان، هنرمندان و رسانهها برگزار شد و صدای حقیقت را به گوش جهانیان رساند.
در این همایش، اسناد و شواهدی تکاندهنده از نقض گسترده حقوق بشر در درون کمپ مانز، محرومیت اعضا از ارتباط با خانوادهها، و سرکوب شدید منتقدان درونسازمانی ارائه شد. همچنین، حاضران با بخشی از تاریخ پنهان و تاریک فرقه رجوی آشنا شدند؛ از خیانتهای آشکار این گروه در دوران جنگ ایران و عراق تا رفتارهای ضد انسانی و غیرقانونی علیه ملت و دولت آلبانی.
نمایش کلیپ اختصاصی از خانوادههای قربانی خشونت و تروریسم این فرقه، یکی از بخشهای عاطفی و تأثیرگذار مراسم بود که اشک و اندوه بسیاری از حضار را برانگیخت. صدای مادران، پدران و فرزندانی که سالها در انتظار دیدار عزیزان خود هستند، امروز در سالن طنینانداز شد و پیام روشنی به جهان داد:
انسانیت، اسارت را نمیپذیرد.
انجمن نجات آلبانی با تأکید بر ارزشهای والای حقوق بشر و آزادی، از نهادهای بینالمللی و سازمان ملل متحد میخواهد تا برای نجات اعضای گرفتار در چنگال فرقه رجوی، اقداماتی فوری و عملی انجام دهند.
ما بر این باوریم که سکوت در برابر این فاجعه انسانی، به معنای همدستی با ظلم است.
در پایان، انجمن نجات آلبانی ضمن قدردانی از حضور همه شرکتکنندگان، خبرنگاران، و فعالان مدنی، اعلام میدارد که مسیر روشنگری و مبارزه با فریب و دروغ این فرقه را با قدرت و آگاهی ادامه خواهد داد تا روزی که همه اسیران فکری و جسمی از بند این سازمان آزاد شوند.
گزارش بخشهای مختلف این همایش به طور مفصل در اسرع وقت ارائه خواهد شد.
به امید آزادی، آگاهی و عدالت برای همه انسانها.
انجمن نجات آلبانی
تیرانا – ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵