تفتیش خانه و دفتر کار جان بولتون توسط اف‌ بی‌ آی

ماموران اف ‌بی ‌آی FBI در چارچوب تحقیقات مرتبط با امنیت ملی و با حکم قضایی، خانه و دفتر کار جان بولتون John Bolton، سفیر سابق ایالات متحده در ملل متحد و سپس مشاور امنیت ملی در دوره نخست دولت ترامپ، را به صورت ناگهانی در روز جمعه 22 اوت 2025 (31 مرداد 1404) به مدت یک روز تمام تفتیش کرده و انبوهی اسناد و مدارک را به صورت سخت افزار و نرم افزار با خود بردند.

به گفته رسانه ها، جان بولتون بازداشت نشده و اتهامی علیه وی اعلام نگردیده اما از آنجا که حکم قضایی برای تفتیش منزل وی در ماری لند و دفتر کارش در واشنگتن دی سی صادر و مدارکی ضبط و برده شده، قطعاً اتهاماتی علیه وی به ثبت رسیده است و از آنجا که افی بی آی وارد موضوع گردیده، اتهامات حتماً جنبه امنیت ملی دارد. حدس زده می شود که او اسناد طبقه بندی شده را از طریق اقوامش فروخته باشد.

تحقیق در خصوص تخلفات جان بولتون، یکی از حامیان سرسخت سازمان مجاهدین خلق که مکرراً خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و جایگزین شدن آن با شورای ملی مقاومت به ریاست مریم رجوی بود، از سال 2020 آغاز شد که گفته می شد او در قبال دریافت پول، منافع ملی آمریکا را به خطر انداخته است.

جمله معروف سفارشی جان بولتون که در میتینگ مجاهدین خلق در حضور مریم رجوی بیان شد و مسعود رجوی هم بعداً به آن استناد کرد این بود که: “جمهوری اسلامی چهلمین سال شکل گیری خود در 22 بهمن 1397 را نخواهد دید.”

در گذشته، دیگر حامیان سرسخت سازمان مجاهدین خلق از مقامات سابق آمریکایی همانند جان بولتن، از جمله رودی جولیانی Rudy Giuliani معاون سابق دادستان کل ایالات متحده و شهردار سابق نیویورک و وکیل شخصی ترامپ و همچنین نیوت گینگریچ Newt Gingrich رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا و رابرت توریسلی Robert Torricelli نماینده سابق کنگره آمریکا و رابرت منندز Robert Menendez سناتور سابق و تعداد دیگری از حامیان آمریکایی و اروپایی مجاهدین خلق که پای ثابت میتینگ های آنان بودند با پرونده های اتهامی روبرو گردیده و محکومیت هایی دریافت کردند.

حامیان یک فرقه تروریستی مزدور دشمنان، و خائن به کشور، باید هم از همین قماش باشند که همیشه سروکارشان با پلیس و دادگاه است و با پرونده های اتهامی روبروی هستند. آنان کسانی هستند که در قبال دریافت پول هر حقی را ناحق کرده و از شیطان هم حمایت می نمایند.

در گذشته های دور کسانی بودند که با نیرنگ و دروغ، فریب خورده و از این سازمان حمایت می کردند اما سال هاست که حامیان آن ها فقط از میان کسانی هستند که صرفاً در قبال دریافت پول در همایش ها شرکت می نمایند و حرف های دیکته شده آن ها را تکرار می کنند.

ابراهیم خدابنده