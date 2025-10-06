نمونه ای از فریب و کلاهبرداری در تشکیلات رجوی

این تصویر “شربت گله زمانی” دختر افغانستانی پناهنده در پاکستان است که در سال 1985 توسط استیو مک کاری Steve McCurry (متولد 1950) در پیشاور گرفته شد و در جهان معروف گردید. ماهنامه نشنال جئوگرافیک جلد 167، شماره 6 به تاریخ ژوئن 1985 از این عکس برای روی جلد مجله استفاده نمود. این عکس در گالری های بسیاری طی سالیان در سراسر جهان به نمایش گذاشته شد و جوائز متعددی بدست آورد.

اما سازمان مجاهدین خلق در آن سالها از این تصویر برای خیریه ایران اید Iran Aid در انگلستان که جهت کلاهبرداری و پولشویی، ظاهرا بدون ارتباط با مجاهدین خلق، تشکیل شده بود سوء استفاده نمود و سالیان سال این دختر را به عنوان سمبل کودکانی که والدینشان در ایران اعدام شده و آواره گشته اند و نیاز به کمک دارند معرفی کرد و احساسات مردم انگلستان را برانگیخت و فریبشان داد و از آنها سوء استفاده نمود.

ماهیت ایران اید و کلاهبرداری ها و پولشویی های این خیریه ساختگی بعدا توسط برخی رسانه ها برملا شد و مشکلات حقوقی و سیاسی بسیاری برای سازمان مجاهدین خلق در انگلستان و همچنین در میان افکار عمومی به وجود آورد و نهایتا ایران اید بسته شد. این کلاهبرداری بزرگ در انگلستان به صورت گسترده رسانه ای گردید و حتی در مطبوعات به سوءاستفاده از همین عکس هم اشاره شد، اما مانند خیلی از تخلفات سازمان در کشورهای غربی مشکل از طرق سیاسی رفع و رجوع گردید و دولت انگلستان صرفا به بسته شدن این خیریه قلابی اکتفا کرد.

مجید تفرشی تاریخدان و محقق مقیم انگلستان با به دست آوردن اسناد و مدارک طبقه بندی شده از کتابخانه ملی بریتانیا اقدام به تهیه مستندی با عنوان “خیریه اشرف” نمود که پرده از واقعیتهای پنهان این کلاهبرداری بزرگ سازمان مجاهدین خلق برداشت و این اخطاری به مردم انگلستان و دیگر کشورها بود تا قربانی مطامع یک فرقه تروریستی نشوند و به اسم کودکان ایرانی هزینه مهمانی ها و خوش گذرانی های مریم رجوی را فراهم ننمایند.

عاطفه نادعلیان