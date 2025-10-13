قتل برادرم توسط مجاهدین را از مجامع قضایی پیگیری می کنم

روز یکشنبه 20 مهرماه 1404، هوشنگ محمدی برادر ناصر محمدی از قربانیان سازمان مجاهدین خلق با اعضای انجمن نجات زنجان در محل دفتر این انجمن دیدار و گفتگو کرد. هوشنگ محمدی یکی از فعال ترین اعضای خانواده بزرگ نجات است که خستگی ناپذیر و بی وقفه در مسیر دادخواهی علیه سران مجاهدین خلق بابت قتل […]

روز یکشنبه 20 مهرماه 1404، هوشنگ محمدی برادر ناصر محمدی از قربانیان سازمان مجاهدین خلق با اعضای انجمن نجات زنجان در محل دفتر این انجمن دیدار و گفتگو کرد.

هوشنگ محمدی یکی از فعال ترین اعضای خانواده بزرگ نجات است که خستگی ناپذیر و بی وقفه در مسیر دادخواهی علیه سران مجاهدین خلق بابت قتل عمدی برادرش ناصرمحمدی قرار گرفته و علاوه بر طرح شکایت جمعی خانواده ها حتی به صورت انفرادی نیز شکایتی به دلیل جنایت جنگی عوامل رجوی درعملیات مرصاد مطرح کرده است.

ایشان در این دیدار حول موضوعات حقوقی و دادگاه سران مجاهدین با مسئولین انجمن استان به گفتگو و تبادل نظر پرداخت و مصرانه درخواست نمود که سیستم قضایی به شکایت خانواده های آسیب دیده از جنایات مجاهدین خلق توجه ویژه داشته باشد.

در نهایت هوشنگ محمدی مراتب آمادگی خود برای طرح دعوی و دادخواهی در کشور آلبانی و فرانسه را اعلام نمود.