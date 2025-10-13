عباس جان امیدوارم به زودی در دنیای آزاد همدیگر را ملاقات کنیم

با سلام خدمت دوست و همشهری گرامیم عباس فرجی. سلامی پر از مهر و محبت. عباس جان مدت مدیدی است که بعد از بازگشتم خبری از شما و برادر عزیزتان اصغر ندارم اما همیشه یاد و نام شما در ذهنم بوده و پیگیر شما هستم. دوست عزیز ؛ من در اینجا در کنار خانواده مشغول […]

دوست عزیز ؛ من در اینجا در کنار خانواده مشغول گذران زندگی و استفاده از آزادی های یک شهروند می باشم.

آنگاه که به خاطرات خود از زمان اسارت در فرقه رجوی می اندیشم میبینم چگونه عمر خود را بیهوده و بدون هیچ گونه آینده ای از دست دادم و نسبت به این خسران حسرت می خورم.

عباس جان نمی خواهم بیخود از آن زمان طی شده بنویسم اما از تو می خواهم لحظه ای اندک با اندیشه ای آزاد به گذشته و خانواده ات که هنوز در انتظار شما می باشند فکر کرده و تلنگری به اعماق وجودت بزنی و راه راست و حقیقت را پیدا کنی.

امید که هر چه زودتر همدیگر را در دنیای آزاد ملاقات کنیم و مانند دو دوست صمیمی در کنار هم ساعاتی را بگذرانیم.

غلامعلی میرزایی