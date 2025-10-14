دیدار اعضای انجمن نجات خوزستان با رضا تیربخش

روز شنبه 19 مهرماه 1404، اعضای انجمن نجات خوزستان با رضا تیربخش که برادرش عباس سالهاست گرفتار در مناسبات گروه رجوی است در محل کارش دیدار کردند. عباس تیربخش درسال 80 به منظور کاریابی به کشور ترکیه می رود که متاسفانه در آن کشور در دام فریب عوامل تشکیلات رجوی افتاده و او را به […]

روز شنبه 19 مهرماه 1404، اعضای انجمن نجات خوزستان با رضا تیربخش که برادرش عباس سالهاست گرفتار در مناسبات گروه رجوی است در محل کارش دیدار کردند.

عباس تیربخش درسال 80 به منظور کاریابی به کشور ترکیه می رود که متاسفانه در آن کشور در دام فریب عوامل تشکیلات رجوی افتاده و او را به عراق و کمپ اشرف می برند. خانواده اش طی سالها از وضعیت وی اطلاعی نداشتند تا اینکه از طریق اعضای جداشده بازگشتی به کشور متوجه می شوند عباس در کمپ اشرف می باشد. تلاش های سالیان خانواده عباس تیربخش برای کسب خبر از وضعیت و یا دیدار با او بدلیل کارشکنی های رهبران تشکیلات رجوی بی نتیجه ماند.

رضا و قاسم تیربخش برادران عباس که باهم مغازه نان فانتزی را اداره می کنند سالهاست برای کسب خبر از وضعیت برادرشان در ارتباط فعال با انجمن نجات خوزستان هستند و در مواقع فراغت کاری بعضا به دفتر انجمن برای اطلاع از آخرین خبرهای مربوط به برادرش مراجعه می کردند که متاسفانه مدتی بود بدلیل گرفتاری های کاری آنها نتوانسته بودند به دفتر انجمن مراجعه کنند. به همین خاطر اعضای انجمن نجات خوزستان اینبارخودشان تصمیم گرفتند به مغازه آنها جهت احوالپرسی مراجعه کنند.

رضا تیربخش ضمن خوش آمدگویی به اعضای انجمن خوزستان با عذرخواهی گفت متاسفانه مدتی است که بدلیل نداشتن کارگرمجبوربودیم خودمان کارکنیم وبه همین دلیل نتوانستیم به دفتر انجمن بیآئیم وازاینکه امروز شما تشریف آوردید مغازه ما بسیارخوشحال شدیم و شرمنده ازبابت اینکه شاید محل مناسب نباشد.

اعضای انجمن ضمن تشکر از آقای تیربخش گفتند اتفاقا چون می دانستیم گرفتاری کاری دارید تصمیم گرفتیم خودمان جهت دیدار و عرض احوالپرسی به شما سر بزنیم.

در ادامه مسئول انجمن نجات خوزستان گزارشی از آخرین اخبار از آلبانی و وضعیت افراد درون کمپ اشرف 3 ارائه داد و گفت انجمن نجات همچنان مصمم و پیگیراست تا بتواند صدای اعتراض خانواده های اعضا را نسبت به مانع تراشی های سران گروه رجوی برای ارتباط اعضا با خانواده هایشان به گوش مجامع بین المللی برساند بخصوص اینکه انجمن نجات آلبانی درآن کشور تلاش های زیادی در این رابطه کرده و قطعا که همه این اقداماتی که انجمن نجات انجام می دهد به پشتوانه پیگیری های خود خانواده های اعضا است.

آقای رضا تیربخش ضمن تشکر از تلاش های انجمن نجات خوزستان و همچنین انجمن نجات آلبانی گفت شکی نیست که انجمن نجات همواره یار و حامی خانواده ها بوده و خواهد بود و ما هم علی رغم مشغله های کاری هیچوقت دست از تلاش و پیگیری نجات برادرمان برنمی داریم. هرچند واقعا طی سالیان بخاطر بی خبری از برادرمان عباس خیلی اذیت شدیم که امیدواریم با تلاش های انجمن نجات و ما خانواده ها هرچه زودترهمه کسانی که در تشکیلات رجوی گرفتار و اسیرند آزاد شوند.