دیدار انجمن نجات آلبانی با هیئت وکلای این کشور

انجمن نجات آلبانی در راستای رسالت انسانی و اجتماعی خود، میزبان هیئتی از وکلای برجسته آلبانیایی بود تا در فضایی صمیمی و صادقانه، واقعیت‌های پنهان درون فرقه موسوم به «مجاهدین خلق» (فرقه رجوی) را با آنان در میان بگذارد.

در این دیدار، اعضای جداشده از این فرقه با بیان تجربه‌های شخصی خود از دوران اسارت در کمپ اشرف ۳، پرده از نقض گسترده حقوق بشر، کنترل ذهن، فشارهای روانی وقطع ارتباط اجباری با خانواده‌ها برداشتند.

روایت‌های دردناک آنان از شکنجه روحی، تهدید و محرومیت از ابتدایی‌ترین آزادی‌های انسانی تأثیری عمیق بر مهمانان گذاشت و فضای جلسه را آکنده از همدردی و تأمل ساخت.

اعضای هیئت وکلا با دقت و علاقه به سخنان جداشدگان گوش سپردند و از میزان رنج و ظلمی که در پشت دیوارهای بسته‌ کمپ مانز جریان دارد، ابراز شگفتی و تأسف عمیق کردند. آنان تأکید داشتند که چنین رفتارهایی با اصول حقوق بشر و قوانین بین‌المللی کاملاً مغایر است. این دیدار بار دیگر نشان داد که حقیقت، هرچند سال‌ها پنهان مانده باشد، سرانجام راه خود را به افکار عمومی باز می‌کند.

فرقه رجوی دیگر نمی‌تواند با تبلیغات و دروغ‌پردازی چهره واقعی خود را پنهان کند.

انجمن نجات آلبانی به عنوان صدای خانواده‌ها و قربانیان این فرقه، به روشنگری، افشاگری و دفاع از حقوق انسانی اعضای گرفتار در کمپ مانز ادامه خواهد داد تا روزی که درهای اسارت برای همیشه گشوده شود.

انجمن نجات آلبانی