ملاقات اعضای انجمن نجات مازندران با برادر راضیه احمدیان

در آخرین روزهای مهر ماه، اعضای انجمن نجات مازندران در شهرستان بابل با مرتضی احمدیان در محل کار وی دیدار کردند. راضیه احمدیان خواهر او که اکنون در آلبانی مستقر است، سال هاست در تشکیلات مخوف مجاهدن خلق گرفتار شده و به دلیل ممنوعیت رابطه با خانواده در این تشکیلات، با خانواده اش ارتباط و تماسی ندارد و این امر دردی مستمر در وجود اعضای خانواده او گذاشته است که با گذشت زمان بیشتر می شود.

آقای احمدیان ضمن استقبال گرم از اعضای انجمن نجات مازندران و ابراز خرسندی از این ملاقات، اولین سئوالش این بود که از خواهرش چه خبری داریم. وی بعد از شنیدن اخبار مربوط به فعالیت های انجمن نجات آلبانی و همچنین اتفاقات رخ داده در درون تشکیلاتی که خواهرش در آن گرفتار است، ضمن ابراز خرسندی از اینکه انجمن نجات در آلبانی در تلاش برای کمک به خانواده ها و اعضای گرفتار آنهاست، با افسوس گفت: ” کاش در آخرین باری که امکان رفتن به عراق بود من هم رفته بودم. در آن زمان بدلیل بیماری قلبی امکان رفتن نداشتم. اگر می رفتم شاید روی خواهرم تاثیر می گذاشتم و او را نجات می دادم”.

اعضای انجمن نجات نیز ضمن تایید حرف های مرتضی احمدیان از تجارب دیدار خودشان با خانواده در اشرف صحبت کردند.

در ادامه اعضای انجمن نجات درباره مناسبات ضد انسانی حاکم بر تشکیلات مجاهدین خلق توضیحات افشاگرانه ای به آقای احمدیان دادند. وی پس از شنیدن بخش کوچکی از آنچه در این تشکیلات در حال وقوع است ، با تعجب گفت: “اینها در قرون وسطی زندگی می کنند. دنیا این همه پیشرفت کرده اما اعضای این تشکیلات از داشتن تلفن و موبایل که امروز اسباب بازی کودکان خردسال ماست هم محروم می باشند!”

در پایان آقای احمدیان ضمن استقبال از مطالب کانال «خانواده بزرگ نجات» خواستار ارتباط بیشتر با انجمن نجات گردید که اعضای انجمن به ایشان قول دادند بیشتر از قبل با هم در ارتباط خواهند بود.