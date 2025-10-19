دادخواست خود را از طریق حقوقی پیگیری می کنیم

خانواده صادقی از جمله خانواده های رنج دیده از سازمان مجاهدین خلق هستند. آنها چشم انتظار یکی از اعضای خانواده شان – علی مدد صادقی – هستند که سالهاست در اسارت ذهنی و جسمی تشکیلات رجوی به سر می برد. علی مدد هم اکنون در کنار دیگر اعضای گرفتار در مجاهدین خلق در کمپ این […]

خانواده صادقی از جمله خانواده های رنج دیده از سازمان مجاهدین خلق هستند. آنها چشم انتظار یکی از اعضای خانواده شان – علی مدد صادقی – هستند که سالهاست در اسارت ذهنی و جسمی تشکیلات رجوی به سر می برد. علی مدد هم اکنون در کنار دیگر اعضای گرفتار در مجاهدین خلق در کمپ این گروه در مانز آلبانی موسوم به کمپ اشرف 3 به سر می برد.

هفته گذشته، خانواده علی مدد صادقی ضمن حضور در دفتر انجمن نجات استان زنجان با مسئولین دفتر دیدار و گفتگو کردند.

طی این ملاقات خانواده عضو گرفتار تاکید کردند که هرگز از پیگیریهای حقوقی و انسانی خود در راستای تحقق خواسته انسانی شان یعنی تماس و ملاقات با علی مدد صادقی دست از تلاش بر نخواهند برداشت و در کنار خانواده بزرگ نجات برای تحقق تمامی خواسته های خود خواهند ایستاد.

همچنین این خانواده از تلاش های اعضای انجمن نجات آلبانی و دیدار آنها با هیئت وکلا در راستای اقدامات بشر دوستانه قدردانی و ابراز امیدواری کردند که اقدامات این چنینی در آلبانی گسترش یابد.