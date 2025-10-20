حضور اعضای انجمن نجات آلبانی در برنامه فرهنگی «Ambasada e Paqes» تیرانا

به دعوت «بنیاد خانواده»، اعضای انجمن نجات آلبانی به همراه جمعی از دوستان و حامیان» در این مراسم حضور یافتند. این برنامه با محوریت دوستی، همبستگی و گفتوگوی فرهنگی میان ملتها برگزار شد و با سخنرانی، موسیقی و رقص سنتی همراه بود. «بنیاد خانواده » مرکزی است که با هدف تقویت ارتباطات انسانی و ارزشهای […]
به دعوت «بنیاد خانواده»، اعضای انجمن نجات آلبانی به همراه جمعی از دوستان و حامیان» در این مراسم حضور یافتند. این برنامه با محوریت دوستی، همبستگی و گفتوگوی فرهنگی میان ملتها برگزار شد و با سخنرانی، موسیقی و رقص سنتی همراه بود.
«بنیاد خانواده » مرکزی است که با هدف تقویت ارتباطات انسانی و ارزشهای خانوادگی فعالیت میکند و در سالهای اخیر نقش فعالی در برنامههای فرهنگی و اجتماعی آلبانی داشته است.
اعضای انجمن نجات آلبانی در حاشیه این مراسم، با نمایندگان و فعالان اجتماعی آلبانیایی درباره وضعیت خانوادههای ایرانی گفتوگو کردند — خانوادههایی که سالهاست در انتظار ارتباط دوباره با عزیزان خود در اردوگاه فرقه رجوی هستند.
در این دیدار، بر اهمیت نقش خانواده، ارتباط انسانی و ضرورت تلاش مشترک برای بازگرداندن پیوند میان اعضای جداافتاده و خانوادههایشان تأکید شد.
انجمن نجات آلبانی از هر اقدام فرهنگی و اجتماعی که در جهت تقویت بنیان خانواده، آگاهیبخشی عمومی و حمایت از ارتباطات انسانی باشد، استقبال میکند.
ما باور داریم که خانواده، پایه صلح و انسانیت است و تنها از راه گفتوگو، محبت و آگاهی میتوان فاصلههای تحمیلی را از میان برداشت.
حضور امروز ما در «Ambasada e Paqes» گامی دیگر در مسیر همکاری میان نهادهای مردمنهاد آلبانی و فعالان ایرانی برای بازسازی پیوندهای خانوادگی و انسانی است.
انجمن نجات آلبانی
تیرانا