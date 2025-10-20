انگیزه ایجاد انجمن نجات در آلبانی

چندی ست بعضی از دوستان ارجمند از ما خواهش کرده‌اند که درباره چرایی و چگونگی ایجاد انجمن نجات در آلبانی را توضیح دهیم. اولاً از عزیزانی که می‌خواهند در مورد اهداف و ماموریت این انجمن در آلبانی بیشتر بدانند یک جهان سپاس و امتنان داریم. تأسیس انجمن نجات در آلبانی به چند دلیل اصلی بود: […]

چندی ست بعضی از دوستان ارجمند از ما خواهش کرده‌اند که درباره چرایی و چگونگی ایجاد انجمن نجات در آلبانی را توضیح دهیم. اولاً از عزیزانی که می‌خواهند در مورد اهداف و ماموریت این انجمن در آلبانی بیشتر بدانند یک جهان سپاس و امتنان داریم.

تأسیس انجمن نجات در آلبانی به چند دلیل اصلی بود:

اولا بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که در داخل حصارهای آن زندگی می‌کردند به دلایل مختلف دیگر نتوانستند در سازمان رجوی بمانند و خواهان رفتن شدند. آنها به یک مکان، مؤسسه یا سازمانی نیاز داشتند که برای کمک و پشتیبانی به آن مراجعه کنند.

انجمن نجات دقیقا ایجاد شد تا این فرصت را به آنها بدهد که تا وقت بازگشت به ایران و یا مهاجرت به دیگر کشورهای اروپایی، بتوانند با امنیت و پشتیبانی اقدامات خود را پیش ببرند.

دوم اینکه یکی از دلایل اصلی ایجاد تشکیلات انجمن نجات ضرورت ایجاد مکانی بود که وقتی افراد از فرقه رجوی فرار می کردند، می‌توانستند سرپناه و کمک پیدا کنند.

بسیاری از خانواده ها برای چند دهه است که فرزندانشان در اردوگاه‌های اجبار و فریب رجوی گرفتار هستند. این خانواده ها مدام با ما در تماس بودند. بسیاری به دنبال این هستند که دست کم بدانند پسران و دخترانشان زنده هستند و کجا هستند.

درخواست‌ها و اشک‌های متاثر کننده آنها ما را هر روز بیشتر به فعالیت مشتاق می‌کرد. به ما می‌گفتند: ” ما از هر لحاظ کمک مالی می‌کنیم. تمام تلاشمان را بکنیم تا بچه هایمان سرپناه و امید داشته باشند تا در خیابان‌های تیرانا گم نشوند. ”

سوم دلیل مهم دیگر برای تاسیس انجمن نجات آلبانی، حمایتی بود که از مردم صادق، فرهیخته و آگاه مردم آلبانی دریافت کردیم. آنها هم به لحاظ قانونی و هم انسانی به ما کمک کردند تا انجمن نجات در آلبانی را ایجاد و ترویج کنیم.

دلیل اساسی دیگر و چهارمین دلیل برای ایجاد آن، ضرورت داشتن یک سازمان رسمی ثبت شده در دولت آلبانی بود تا بتوانیم برای پرده‌برداری از ساختار تاریک و غیرانسانی تشکیلات رجوی قانونی عمل کنیم.

قابل ذکر است که در تشکیل انجمن نجات در آلبانی هم ایرانی‌ها و هم آلبانیایی‌ها و هم زنانی که حرفه‌ای و قانونی فعالیت می کنند شرکت می‌کنند.

تمام تلاش‌های ما در انجمن نجات دو هدف اصلی دارد:

اول ماهیت فوق العاده غیرانسانی تشکیلات رجوی را افشا و تقبیح کنیم و صدای مادران و خانواده‌ها را به پسران و دختران زندانی‌شان را در قرارگاه مجاهدین منتقل کنیم.

ثانیا مردم آلبانی را از تقلبات این سازمان و دموکراسی دروغین و پوچی که ادعا می‌کند آگاه سازیم.