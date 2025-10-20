انجمن نجات آلبانی در نظر دارد همایشی یا عنوان “از تیرانا تا تهران، سفری میان فرهنگ ها” برگزار کند. همایش انجمن نجات آلبانی، امروز دوشنبه مصادف با 28 مهرماه 1404 (20 اکتبر 2025) در محل رستوران فرسکو واقع در منطقه فرسکو در شهر تیرانا، پایتخت آلبانی برگزار خواهد شد. همایش “از تیرانا تا تهران” در […]
انجمن نجات آلبانی در نظر دارد همایشی یا عنوان “از تیرانا تا تهران، سفری میان فرهنگ ها” برگزار کند.
همایش انجمن نجات آلبانی، امروز دوشنبه مصادف با 28 مهرماه 1404 (20 اکتبر 2025) در محل رستوران فرسکو واقع در منطقه فرسکو در شهر تیرانا، پایتخت آلبانی برگزار خواهد شد. همایش “از تیرانا تا تهران” در ساعت 18 به وقت آلبانی پذیرای حضور شهروندان آلبالنیایی خواهد بود.
در این کنفرانس بینفرهنگی، دربارهی جنایتها و واقعیتهای پنهان سازمان مجاهدین خلق گفتگو خواهیم شد. ارائه مستندات و شهادتهای واقعی از اعضای جداشده و قربانیان نیز بخشی از برنامه همایش خواهد بود.
همچنین بخشهایی از مستند سفر آلدو سولولاری، مسئول آلبانیایی انجمن نجات آلبانی به ایران در این مراسم به نمایش در میآید.
در ادامه، بحث و تبادل نظر پیرامون ماهیت واقعی سازمان مجاهدین خلق و پیامدهای انسانی و اجتماعی آن برای اعضای تشکیلات و خانوادههای آنها و جامعه آلبانی که میزبان این تشکیلات است، انجام خواهد شد. هدف این برنامه، روشنگری، آگاهی بخشی عمومی و نزدیکتر کردن دیدگاههای میان دو ملت است.
اعضای انجمن نجات آلبانی در روزهای گذشته در خیابانهای تیرانا اقدام به بخش برشور همایش و تشویق شهروندان برای حضور در این برنامه کردند.