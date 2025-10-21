پیام ربابه رضوی زاده برای برادرش سید حسین رضوی زاده در کمپ آلبانی

سید حسین رضوی زاده بهابادی از جمله اسرای جنگی ایران و عراق است که توسط عوامل مجاهدین خلق از کمپ اسیران عراق به پادگان اشرف منتقل شد و اسارتی به مراتب سخت تر از اسارت در اردوگاه های رژیم بعث را تجربه کرد. خانم ربابه رضوی زاده بهابادی سالهاست در پی کسب خبری از برادرش […]

سید حسین رضوی زاده بهابادی از جمله اسرای جنگی ایران و عراق است که توسط عوامل مجاهدین خلق از کمپ اسیران عراق به پادگان اشرف منتقل شد و اسارتی به مراتب سخت تر از اسارت در اردوگاه های رژیم بعث را تجربه کرد.

خانم ربابه رضوی زاده بهابادی سالهاست در پی کسب خبری از برادرش سید حسین که در حال حاضر در کمپ اشرف 3 و در کشورآلبانی به سر می برد می باشد.

نامبرده با وجود بیماری و کهولت سن بارها به عراق و مقابل مقر اشرف و پادگان لیبرتی رفت بلکه بتواند دیداری با برادرش داشته باشد اما هر بار با مانع تراشی های از خدا بیخبران فرقه مواجه شد.

ایشان مجددا و مکررا از مجامع بین المللی و مقامات دولت آلبانی تقاضا کرد شرایطی را فراهم کنند تا او بتواند با برادرش در تماس باشد و اجازه دیدار داشته باشد.

خانم رضوی زاده در دیدار با اعضای انجمن نجات یزد ضمن دلتنگی فراوان می گوید که برادرش در سال 61 اسیر ارتش عراق شده و در سال 68 سرکردگان گروه تروریستی رجوی او را به همراه تعدادی دیگر از اسرای جنگی در اردوگاه عراق با وعده های دروغین به کمپ اشرف می برند.

اما آنها هرگز به وعده هایی که به سید حسین و دیگر اسیران داده بودند عمل نکردند. او چند دهه است که گرفتار این گروه مخوف میباشد.