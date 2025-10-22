برگزاری کنفرانس تهران میزبان تیرانا

کنفرانس بزرگ تهران میزبان تیرانا – سفری میان فرهنگ‌ها و حقیقت‌ها در منطقه فرسکوی تیرانا، با حضور جمعی از شخصیت‌ها، روشنفکران، وکلا، جوانان و فعالان اجتماعی و شهروندان آلبانیایی برگزار شد. در این کنفرانس فیلمی از سفر آقای آلدو سولولاری و آقای یتمیر به تهران و دیدار از مراکز فرهنگی و نمایشگاهها و گفتگوها با […]

کنفرانس بزرگ تهران میزبان تیرانا – سفری میان فرهنگ‌ها و حقیقت‌ها در منطقه فرسکوی تیرانا، با حضور جمعی از شخصیت‌ها، روشنفکران، وکلا، جوانان و فعالان اجتماعی و شهروندان آلبانیایی برگزار شد. در این کنفرانس فیلمی از سفر آقای آلدو سولولاری و آقای یتمیر به تهران و دیدار از مراکز فرهنگی و نمایشگاهها و گفتگوها با خانواده‌های اعضای دربند مجاهدین خلق پخش شد، که بسیار مورد استقبال حضار قرار گرفت.

هدف از برگزاری این همایش، رساندن پیام خانواده‌هایی بود که سال‌ها از دیدار عزیزان خود در پایگاه مجاهدین خلق در آلبانی محروم مانده‌اند. شرکت‌کنندگان با تأکید بر ارزش‌های انسانی، فرهنگی و حقوق بشری، خواستار حمایت دولت آلبانی از حق طبیعی این خانواده‌ها برای دیدار و آزادی فرزندانشان شدند.

سخنرانان با بیان روایت‌هایی از رنج مادران و وضعیت نگران‌کننده درون کمپ اشرف سه، بر لزوم اقدام فوری تأکید کردند. استقبال گرم مردم آلبانی از این رویداد، نشانه‌ای از درک عمیق انسانی و همبستگی فراتر از مرزها بود.

این کنفرانس پیامی روشن به همراه داشت: “صدای خانواده‌ها باید شنیده شود؛ دیدار و آزادی حق است، نه امتیاز”

امید است دولت محترم آلبانی با درایت و توجه انسانی، گام‌هایی مؤثر برای پاسخ به این مطالبه مشروع بردارد.

بیانیه انجمن نجات آلبانی در پایان کنفرانس به این شرح است:

انجمن نجات آلبانی با افتخار اعلام می‌دارد که کنفرانس بین‌فرهنگی “تهران میزبان تیرانا – سفری میان فرهنگ‌ها و حقیقت‌ها” با حضور جمعی از روشنفکران، روزنامه‌نگاران، فعالان اجتماعی، دانشجویان و اعضای جداشده از سازمان مجاهدین خلق، در فضایی صمیمی و روشنگرانه در رستوران فرسکو برگزار شد.

در این کنفرانس شرکت‌کنندگان به بررسی ابعاد پنهان و واقعی سازمان موسوم به مجاهدین خلق پرداختند و با استناد به اسناد، شهادت‌ها و مستندات موجود، واقعیت‌هایی از این فرقه را آشکار ساختند که سال‌ها در سایه تبلیغات، فریب و سانسور پنهان مانده بود.

یکی از بخش‌های برجسته این کنفرانس، نمایش مستند ارزشمند و تأثیرگذار از سفر آقای آلدو سلولاری، روزنامه‌نگار و مستندساز شناخته‌شده آلبانیایی، به ایران بود. این فیلم با دقت و ظرافت، تصویری انسانی، فرهنگی و احساسی از دیدار او با خانواده‌های چشم‌انتظار در ایران ارائه داد. در بخش‌هایی از این سفر، آلدو سلولاری با خانواده‌های قربانیان خشونت و ترور سازمان مجاهدین خلق نیز دیدار کرد؛ خانواده‌هایی که عزیزانشان قربانی عملیات تروریستی این گروه شده‌اند. روایت صادقانه و تأثربرانگیز آنان از درد و رنج سال‌های گذشته، چهره واقعی این فرقه را بیش از پیش آشکار ساخت.

این مستند نشان داد که چگونه مادران و خانواده‌هایی که دهه‌ها در حسرت دیدار فرزندان خود به سر می‌برند، همچنان چشم‌انتظار بازگشت آنان از اسارت فکری و روانی فرقه رجوی‌اند.

فیلم با استقبال گرم و واکنش‌های عمیق حاضران روبه‌رو شد و بحث‌های سازنده‌ای پیرامون مسئولیت رسانه‌ها در بازتاب حقیقت و مقابله با دروغ‌پراکنی سازمان‌یافته برانگیخنتند

روایت دردناک و در عین حال امیدبخش زندگی اعضای جدا شده از فرقه برای حاضرین بسیار دردناک بود روایتی از سال‌ها فریب، انزوا، سرکوب، و در نهایت رهایی. این سخنان موجی از احساس، همدلی و آگاهی در میان حضار برانگیخت و بسیاری را متأثر ساخت.

در بخش پایانی برنامه، گفت‌وگوها و مصاحبه‌هایی با میهمانان و شرکت‌کنندگان از اقشار گوناگون جامعه آلبانی انجام شد. خبرنگاران و فعالان فرهنگی حاضر، دیدگاه‌های خود را درباره اهمیت شناخت حقیقت، گسترش همدلی میان ملت‌ها، و ضرورت مقابله با فریب‌های سازمان‌یافته بیان کردند.

شرکت‌کنندگان در این نشست تأکید کردند که مردم ایران، خاطره‌ای تلخ و زخمی عمیق از جنایت‌ها و خیانت‌های سازمان مجاهدین خلق در حافظه جمعی خود دارند و نفرت آنان از این فرقه ریشه در واقعیت‌های تاریخی و رنج‌های ملی دارد؛ واقعیت‌هایی که هرگز با تبلیغات دروغین پاک نخواهد شد.

این برنامه بار دیگر نشان داد که آگاهی، گفت‌وگو و همدلی میان ملت‌ها، نیرومندترین سلاح در برابر دروغ، خشونت و فریب هستند.

انجمن نجات آلبانیا ضمن قدردانی از همه شرکت‌کنندگان، سخنرانان، خبرنگاران و حامیان این رویداد فرهنگی و انسانی، بر ادامه مسیر روشنگری، حقیقت‌گویی و همکاری‌های صادقانه میان ملت‌های ایران و آلبانی تأکید می‌کند.

با سپاس از همه کسانی که با حضور، قلم، دوربین و نگاه خود در مسیر نور و حقیقت گام برداشتند.

انجمن نجات آلبانیا