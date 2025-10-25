گروه تروریستی مجاهدین خلق بهعنوان یک ساختار مزدوری سالهاست که با استفاده از فعالیتهای رسانهای به خیانت به کشور و مردم ایران مشغول است. چهلویکمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامهای ۱۰۴ نفر از اعضای گروه تروریستی مجاهدین خلق و همچنین ماهیت این سازمان بهعنوان یک شخصیت حقوقی، سهشنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۴ در شعبه یازدهم دادگاه […]
گروه تروریستی مجاهدین خلق بهعنوان یک ساختار مزدوری سالهاست که با استفاده از فعالیتهای رسانهای به خیانت به کشور و مردم ایران مشغول است.
چهلویکمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامهای ۱۰۴ نفر از اعضای گروه تروریستی مجاهدین خلق و همچنین ماهیت این سازمان بهعنوان یک شخصیت حقوقی، سهشنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۴ در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجتالاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی در حالی برگزار شد که ایستگاه چهلویکم دادگاه، به بررسی ساختار رسانهای و تبلیغاتی گروه تروریستی مجاهدین خلق پرداخت.
بهزاد علیشاهی، عضو جداشده مجاهدین خلق که سالهای حضورش در این گروه با فعالیت در حوزه رسانه رقم خورده بود، از جمله شهودی بود که در این جلسه حضور یافت و در جایگاه قرار گرفت.
وی در توصیف شخصیت مسعود رجوی، سرکرده گروه مجاهدین خلق گفت: او فردی بهشدت تشنه قدرت است که به هر دری میزد و همیشه راههای ساده کسب قدرت در تاریخ را در پیش گرفت، اما هیچوقت موفق نشد.
علیشاهی گفت: رجوی در یکی از جلسهها گفت: تاریخ از طرف پیروز سوال نمیپرسد؛ یعنی هر جنایتی کنیم در صورت پیروز شدن تاریخ سوالی درباره آن نمیپرسد؛ ولی امروز را نمیدید که دادگاهی برگزار شود و از او سوال بپرسد.
این عضو جداشده گروه تروریستی مجاهدین خلق در ادامه با اشاره به مسئولیت سازمانی خود در گروه، اظهار کرد: در واقع هدف و آنچه تشکیلات میخواهد پیش ببرد توسط کسی که مسئول رسانه است، اعلام میشود که مثلا ما میخواهیم این هفته موضوع فلان را جا بیندازیم و درباره این گفته میشود که بنویسید و بگویید.
این عضو جداشده در ابتدای گفتوگو در معرفی خود گفت: من از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۸۱ عضو منافقین بودم و در ستاد تبلیغات و تلویزیون منافقین کار کردم؛ از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳ در بخش رسانه آن کار میکردم؛ در سال ۱۳۷۳ به دلیل طرح برخی اتهامها بازداشت و شکنجه شدم و مجدداً در سال ۱۳۷۴ به کار قبلی بازگشتم؛ من پس از جدایی از گروهک چند سال در کشورهای اروپایی بودم و همیشه موضوع فعالیت رسانهای منافقین را دنبال میکردم.
علیشاهی با بیان اینکه نگاه منافقین به رسانه در سالهای گذشته تغییر کرده است، گفت: آنها قبلا فقط یک نشریه مجاهد را در داخل کشور منتشر میکردند؛ در آن زمان برای اینکه توجهات به این نشریه جلب شود خودشان دست به سوزاندن آن میزدند، چون اگر روند انتشار معمولی بود احتمالا کسی آن را نمیخواند؛ به همین خاطر سروصدا میکردند تا توجهات را به نشریه جلب کنند.
وی با اشاره به اینکه بعد از تعطیل شدن این نشریه، ۲ ساعت در تلویزیون عراق در روز برنامه فارسی داشتند که البته آن هم در راستای تبلیغات مورد نظر رژیم بعث عراق بود، گفت: رژیم بعث میگفت که باید درباره موقعیت ایران بهصورت کلی و در جریان جنگ تحمیلی سیاهنمایی و دروغبافی کنند که این دستورها انجام میشد؛ در واقع فعالیتهای رسانهای منافقین محدود به این موارد، چند پیام مریم رجوی و اعلام پذیرش مسئولیت اقدامهای تروریستی بود.
این عضو جداشده مجاهدین خلق با بیان اینکه گروهک پس از رفتن به فرانسه متوجه اهمیت رسانه شد، اظهار کرد: فرانسه در این زمینه کمک زیادی به منافقین کرد و به آنها امکانات داد؛ رسانههای فعلی منافقین شامل سایتهایی در فضای مجازی، رسانه تصویری که از طریق چندین ماهواره پخش میشود و یک رسانه نوشتاری به اسم نشریه مجاهد است؛ مطالب این نشریه تا حد زیادی درباره پذیرش مسئولیت اقدامهای جنایت کارانه قابل اعتماد هستند، اما چند و چون این اقدام و نکاتش باید بررسی شود؛ فقط اصل خبر روز و محل واقعه حقیقت دارد.
به گفته وی، غیر از اینها اعضای منافقین در اردوگاه اشرف ۳ در مانزا آلبانی شبانهروز در اینترنت میچرخند و با حسابهای کاربری جعلی صفحههای مجازی را پیش میبرند؛ آنها با جعل هویت تلاش میکنند چهرهای مقبول از منافقین به مخاطبان ارائه کنند.
علیشاهی در ادامه گفت: هر یک از رسانههای یادشده منافقین هدف خاصی را دنبال میکنند: مثلا رسانههای فعال منافقین در فضای مجازی به دنبال جذب افراد در داخل و خارج از ایران هستند؛ هدف تعیینشده برای اینها سفیدشویی و پاکسازی جنایتها و اقدامهای غیرقانونی منافقین و تحریف واقعیتها یا وارونه کردن آنها است؛ بهعنوان مثال، آنها تلاش دارند بگویند که هدف منافقین از رفتن به عراق و ارتباط با صدام تلاش برای برقراری صلح بود؛ این در چارچوب همان ادعاهای مسعود رجوی است که میگفت تاریخ را غلط گفتهاند.
این عضو جداشده مجاهدین خلق در ادامه گفت: رسانه نوشتاری مثل نشریه که در حال حاضر عملا منتشر نمیشود و اگر هم بهصورت معدود منتشر شود، در قالب مجازی است، خیلی خشک و رسمی است؛ در این نشریه دیگر تحلیل، تهییج و تبلیغی دیده نمیشود؛ در واقع، این ساختارها با توجه به مخاطبانشان شکل گرفتهاند.
علیشاهی درباره ارتباط رسانههای خارجی با رسانههای مجاهدین خلق هم توضیحات قابل توجهی ارائه داد؛ وی گفت: این رسانهها با رسانههای برخی کشورها ارتباط دارند؛ البته این ارتباط اکنون بیشتر اساس و پایه مادی دارد؛ معتبرترین رسانهها در جهان هم یک قیمتی دارند و با پرداخت مبلغ مورد نظر میتوان از بستر آنها استفاده کرد؛ منافقین هم از این مسیر استفاده میکند؛ مسیر دیگر این همکاریها، توصیه است، مثلا رژیم صهیونیستی برای انتشار جعلیات خودش درباره ایران به سه تا چهار رسانه دیگر توصیه میکند که با منافقین همکاری کنند.
وی گفت: در واقع، کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، … از منافقین و رسانههای آنها برای انجام اقدامهای ضدایرانی سوءاستفاده میکنند؛ رسانههای منافقین در وهله نخست به دنبال سفیدشویی جنایتهای این گروهک هستند و در وهله دوم جدیدترین ابزار مزدوری منافقین به ازای دریافت پول هستند؛ اگرچه منافقین روی رسانههای خود سرمایهگذاری زیادی کردهاند، اما در داخل کشور این گروهک همچنان بهشدت منفور است.
علیشاهی درباره تاثیرگذاری رسانهای برگزاری دادگاه رسیدگی به جنایتهای منافقین، تصریح کرد: تا پیش از برگزاری این دادگاه وقتی منافقین اعلام میکرد که مثلا در بلژیک میز کتاب میگذاریم، ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر جمع میشدند، اما برگزاری این دادگاه سبب شد اکنون ۲ نفر میآیند؛ نباید از تاثیر رسانهای برگزاری دادگاه غافل بود.
- نویسنده : میزان
- منبع خبر : خبرگزاری میزان