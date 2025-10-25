خانواده علی قلیزاده، تولدش را به یاد او جشن گرفتند

ما همینجا منتظرت میمانیم. دیروز دوم آبان و روز تولدت بود. یه کیک برات خریدم و شمع هاشو روشن کردم و پدر کنارمان نشست و برات شمع ها رو فوت کرد و همه گریه کردیم. چشمان پدر پر از حسرت نگاهت بود. داداشی جان خانه بدون تو خالی است. ما هر روز منتظریم علی جان […]
ما همینجا منتظرت میمانیم.
دیروز دوم آبان و روز تولدت بود.
یه کیک برات خریدم و شمع هاشو روشن کردم و پدر کنارمان نشست و برات شمع ها رو فوت کرد و همه گریه کردیم.
چشمان پدر پر از حسرت نگاهت بود.
داداشی جان
خانه بدون تو خالی است. ما هر روز منتظریم علی جان منتظر صدای زنگ در. منتظر اینکه بیایی .
پدر هر شب برای آمدنت دعا میکند. همه ما تو دلمون فقط یه آرزو داریم. سلامتی تو و اینکه روزی که تو را ببینیم .
تولدت مبارک برادر گلم
از اعماق وجودمان آرزوی آزادیت و بازگشتت را داریم.
دوستت داریم علی جان
امسال هم مثل سالهای گذشته یک کیک برایت خریدم سعی کردم این نبود تو را کمی گرم کنم. برایت فوت کردیم و آرزو کردیم… همان آرزوی همیشگی.
داداش کجایی؟ سالهاست که بدون حضور تو تولد میگیریم سالهاست که صدایت را نشنیده ایم. حتی یک نامه یک پیام درمان این سکوت کشنده ما است.
علی جان بدان که این خانه بدون تو یک ساختمان است . اینجا همه منتظر آمدنت هستند. هیچوقت داداش گلم احساس تنهایی و بی کسی نکن. پدر و برادران و خوهرانت به فکر تو هستند و از تو حمایت و پشتیبانی میکنند. علی جان بار دیگر این روز قشنگ را بهت تبریک میگوییم. الهی۱۲۰ ساله بشی . تنت سلامت باشه و بزودی پیش ما برگردی. خیلی دوستت داریم علی جان.
خواهرت زهرا