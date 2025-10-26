آه و فغان ایران افشاگر از فعالیت های انجمن نجات و جداشدگان

سازمان مجاهدین علیرغم اینکه همواره سعی میکند سوزش درون خود از دریافت ضربات کوبنده انجمن نجات و جداشدگان را پنهان نماید اما گاهی برایش اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکار است. دستگاه تبلیغاتی و دروغ پردازی مجاهدین و سایت خود رسواگر ” ایران افشاگر ” بار دیگر کف به لب آورده و برخی فعالیت های […]

سازمان مجاهدین علیرغم اینکه همواره سعی میکند سوزش درون خود از دریافت ضربات کوبنده انجمن نجات و جداشدگان را پنهان نماید اما گاهی برایش اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکار است.

دستگاه تبلیغاتی و دروغ پردازی مجاهدین و سایت خود رسواگر ” ایران افشاگر ” بار دیگر کف به لب آورده و برخی فعالیت های افراد جداشده را جمع آوری و در سایت خود درج نموده و عقده خود را بیرون ریخته است. جداشدگانی که به وظیفه ذاتی خود به عنوان انسانهای آزاد برای رهایی سایر اسرای در بند رجوی و افشای ماهیت ضد ایرانی این سازمان عمل میکنند.

این حقیر نگارنده مطلب و اکثر جداشدگان بخصوص همکارانی که در انجمن نجات مشغول فعالیت هستند براساس تعهد انسانی و اخلاقی، تلاش و فعالیت بی وقفه برای نجات سایر قربانیان تشکیلات ضد ایرانی و ضد بشری رجوی را وظیفه ذاتی خود میدانیم و این مسیر را با آزادی و اختیار کامل انتخاب نموده و انگیزه و انرژی خود را از آه و اشک مادران و پدرانی میگیریم که بخشی در فراق فرزندان خود ناکام چشم از جهان فروبستند و بخش دیگری هنوز چشم انتظار مانده اند تا شاید روزی چشمشان به دیدار فرزندان خود روشن شود.

ما هرگز فراموش نمیکنیم لحظه و اولین ثانیه دیدار خود با مادران و خانواده مان را.

ما اولین لحظه دیدار خانم فرشته مهدیان و علی میرزایی با آقای غلامعلی میرزایی بعد از قریب به سی و اندی سال را از یاد نبرده ایم.

خانواده های پرویز حیدرزاده و پرویزهای دیگر را .

ما جبر و ستم و دیکتاتوری و رفتار قرون وسطایی تشکیلات رجوی با افراد گرفتار را با گوشت و پوست خود لمس نموده ایم و بی انصافیست که حالا که خود رهایی یافته ایم به کنج عافیت برویم و چشم خود را بر روی این همه ستم رجوی ببندیم. مضافا به اینکه در کنار ظلم ها و رفتار غیر انسانی با اعضای عادی تشکیلات، در روابط بین المللی دستانش تا مرفق در همکاری با اسرائیل و آمریکا به خون فرزندان رشید ایران زمین اعم از دانشمندان هسته ای تا فرماندهان نیروهای مسلح آلوده است و شریک این همه جرم و جنایت و خیانت است.

پس آیا سکوت و بی تفاوتی جرم و جنایتی بسا بیشتر از عملکرد رجوی نیست؟

حال باید به رجوی گفت : زهی خیال باطل !!! ما از عملکرد و فعالیت های خود در افشای ماهیت پلید شما هیچ ترس و دلهره ای نداریم و این راه را تا نابودی شما و برچیده شدن بساط خیانت تان ادامه میدهیم .

حال شما و سران این تشکیلات ضد انسانی و ضد ایرانی ، این نوچه های اسرائیل و آمریکا هرچقدر میتوانید حلق خودتان را پاره کنید و تمام سایت ها و رسانه های جیره خوار خود را از تصاویر و فعالیت های ما پر کنید . چه بهتر ! شاید این کار خود امید و انگیزه رهایی و فرار را در دل اسرای گرفتار چند برابر نماید.

ما از آب و هوا، طبیعت و این همه زیبایی ایران این زیباترین وطن تغذیه میکنیم و به آن و همه مردم ایران عهد و وفای ابدی داریم .

علی مرادی