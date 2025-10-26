گزارش تصویری از چهل و یکمین جلسه دادگاه مجاهدین

چهل و یکمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۴ در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین […]

چهل و یکمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۴ در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی به‌صورت علنی برگزار شد.

تعدادی از اعضای نجات یافته از سازمان مجاهدین خلق از جمله بهزاد علیشاهی به عنوان شاهد و مطلع در این جلسه حضور داشتند و مشاهدات خود را با حضار در میان گذاشتند.

مسعود مداح وکیل شاکیان پرونده رسیدگی به اتهام‌های سازمان مجاهدین خلق گفت: این سازمان، در خارج از کشور، موسسات تامین مالی متعددی با پوشش خیریه دارد که صرف خرید سلاح برای ترور می‌شود. وکیل شاکیان پرونده رسیدگی به اتهام‌های سازمان مجاهدین افزود: دادگاه رسیدگی به اتهام‌های این گروه، قراری را مبنی بر توقیف اموال این سازمان صادر کرده است.