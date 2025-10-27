پیام زهرا خاتونی اصهباناتی برای فرزندش عباس تیربخش در کمپ آلبانی

عباس تیربخش از اعضای گرفتار در کمپ اشرف است. او در سال 72 به منظور کاریابی به ترکیه می رود اما متاسفانه در آنجا در دام عوامل فرقه فریبکار رجوی گرفتار و به کمپ اشرف برده می شود. خانواده چشم انتظار عباس، به خصوص مادرش سالهاست که تمام تلاش خود را انجام دادند تا شاید […]

عباس تیربخش از اعضای گرفتار در کمپ اشرف است. او در سال 72 به منظور کاریابی به ترکیه می رود اما متاسفانه در آنجا در دام عوامل فرقه فریبکار رجوی گرفتار و به کمپ اشرف برده می شود. خانواده چشم انتظار عباس، به خصوص مادرش سالهاست که تمام تلاش خود را انجام دادند تا شاید بتوانند از وضعیت وی خبری کسب کنند و یا حتی ارتباطی با او داشته باشند اما متاسفانه تاکنون تلاش های آنها بی نتیجه مانده است.

حال مادر دردمند او به صورت تصویری پیامی برای فرزندش عباس تهیه و برای انجمن نجات خوزستان ارسال کرده و درخواست داشته تا این انجمن به نحوی آن را در فضای مجازی پخش کند به این امید که فرزندش آن را دیده و با ارسال پیام و یا گرفتن ارتباطی مادرش را از نگرانی خارج کند.