رجوی دست به دامان نسل z!

اخیراً پیامی منتسب به رجوی در سایت مجاهدین خلق منتشر شده است که وی در آن “نسل Z” را هسته مرکزی قیامهای آینده معرفی کرد!!! از رجوی باید پرسید: مگر قرار نبود به اصطلاح ارتش آزادیبخش، جمهوری اسلامی را سرنگون کند، پس چه شد؟ غیر از این است که این ارتش که در حقیقت ارتش […]

اخیراً پیامی منتسب به رجوی در سایت مجاهدین خلق منتشر شده است که وی در آن “نسل Z” را هسته مرکزی قیامهای آینده معرفی کرد!!!

از رجوی باید پرسید:

مگر قرار نبود به اصطلاح ارتش آزادیبخش، جمهوری اسلامی را سرنگون کند، پس چه شد؟ غیر از این است که این ارتش که در حقیقت ارتش خصوصی صدام و زائده جنگ ایران و عراق بود با آتش بس در جنگ ایران و عراق مُرد و با حمله عراق به کویت میخ های تابوتش کوبیده شد و با خلع سلاح و خلع لباس و سرانجام اخراج مجاهدین از عراق به صاحب اصلی اش صدام در جهنم پیوست؟

مگر قرار نبود کانون های شورشی جمهوری اسلامی را سرنگون کنند، پس چه شد؟ غیر از این است که با فریب چند نفر و فرستادن آنها برای شعار نویسی در نقاط خلوتی همچون زیر پل یا جنگل یا در کوهستانی که محل زندگی و رفت و آمد نیست و یا آتش زدن چند نقطه در نیمه شب، کَک هیچ حکومتی نمی گزد چه رسد به این که آسیب ببیند؟

“ارتش گرسنگان” دیگر عنوانی که رجوی مدعی بود “آماده شورش و قیام” هستند چه شدند؟ غیر از این است که مردم ایران از همه طیف و با تمامی مشکلاتی که با آن دست و پنجه نرم می کنند در هنگام تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران اجازه ندادند تا خواب و خیال ها و اوهام امثال رجوی ها و اربابانش تعبیر شود و آنها را بر باد دادند؟

نسل Z هم تو دهنی خودش را به رجوی و اربابانش زده و می زند. این نسل هرچه که باشد از وطن فروشان بی وطنی همچون رجوی بیش از همه متنفر و بیزار است. این نسل با اینترنت و ارتباطات گسترده عجین شده است، ویژگی ای که کاملاً رودروی روش های غیر انسانی رجوی در ایجاد محدودیت و قطع کردن ارتباط (که در تشکیلات مجاهدین خلق بارز و چشمگیر است) قرار دارد.

مطرح کردن نام این نسل توسط رجوی فقط نشان از آن دارد که ادعاهای او درباره نیروی سرنگونی همچون تمامی ادعاهایش باد هواست و کفگیر او در این زمینه با صدای محکم به کف دیگ خورده است.

ایرج صالحی