گزارش ویژه کنفرانس انجمن نجات در آلبانی از روز جهانی سازمان ملل

همایش انجمن نجات آلبانی با شرکت اعضای سابق مجاهدین خلق، خانواده‌ها، هنرمندان، دانشجویان و فعالان حقوق بشر در هتل هیلتون گاردن تیرانا برگزار شد. هدف از این کنفرانس پرده برداری از نقض حقوق بشر توسط فرقه رجوی و حمایت از خانواده‌های قربانیان بود و با توجه گسترده از سوی جامعه فرهنگی و آکادمیک آلبانی روبرو شد.

الا سولولاری مدیر برنامه مراسم را در بخش مقدمه، با تشکر از حاضران و توضیحاتی درباره اهمیت حقیقت گویی و حمایت از قربانیان فرقه رجوی مراسم را آغاز کرد.

سپس آقای آلدو سولولاری – مدیر انجمن نجات آلبانی، به نمایندگی از انجمن نجات آلبانی صحبت کرد و در مورد فعالیت های انجمن و اهداف این کنفرانس توضیحاتی ارائه کرد.

پس از سخنرانی مدیر انجمن نجات آلبانی، کلیپ‌های مستند و تاثیرگذاری در مورد تروریسم و خشونت فرقه رجوی به نمایش درآمد که به شدت توجه شرکت کنندگان را جلب کرد.

در ادامه ارتباط تصویری با ماریا موریگی فعال حقوق بشر ایتالیایی، برقرار شد که درباره محدودیت‌ها و فشارهای فرقه بر اعضای آن و محرومیت آنها از دنیای بیرون صحبت کرد و جنبه بین المللی این موضوع را برای شرکت کنندگان روشن کرد.

همچنین، اورنا دروبنیک – روانشناس، در سخنرانی تاثیرگذاری، پیامدهای روانی و آسیب های ناشی از ماندن در فرقه رجوی را تحلیل کرد و بر اهمیت حمایت روانی از قربانیان و خانواده های آنها تاکید کرد.

پولومب زالومی وکیل همراه انجمن نجات، به جنبه های قانونی نقض حقوق بشر فرقه رجوی پرداخت و بر اهمیت حمایت قانونی از قربانیان و خانواده ها تاکید کرد.

خلیل انصاریان – مسئول انجمن نجات آلبانی تجربیات شخصی خود از سال های اسارت در فرقه را با مخاطبان در میان گذاشت و توضیح داد که چگونه فرقه سعی کرد اعضا را با کلاهبرداری و دروغ زندانی کنند.

یتمیر هنرمند و خواننده آلبانیایی، از نقش هنر و فرهنگ در تقبیح بی عدالتی‌ها و خشونت فرقه رجوی سخن گفت و شرکت کنندگان را به همبستگی با قربانیان تشویق کرد.

حمید آتابای از اعضای پیشین مجاهدین خلق از سرکوب منتقدان، حذف آنها و کنترل شدید فرقه و ابعاد خطرناک آن صحبت کرد.

در ادامه برنامه یکی دیگر از اعضای آلبانیایی انجمن نجات، میرلیندا ژاری، از درد خانواده‌ها و دوری طولانی از عزیزانشان سخن گفت و توجه حضار را به رنج انسانی آنها جلب کرد.

مهدی سلیمانی، مخاطبان را در خاطرات تلخ زندگی در تشکیلات مجاهدین خلق شریک ساخت و گفت:

“در تمام این سال ها هیچ ارتباطی با خانواده‌هایمان نداشتیم و هر تماس جرم محسوب می شد. فرقه رجوی ما را بسوی دشمنی با ملت مان کشاند اما امروز حقیقت را می‌گوییم تا دیگران شکار شان نشوند. ”

در بخش آخر مراسم، شرکت کنندگان به بازدید از نمایشگاه، گالری عکس، نامه‌ها و بروشور‌های پرداختند. اعضای انجمن توضیحات مفصلی درباره مطالب و اسناد نمایشگاه به مخاطبین ارائه کردند. بازدیدکنندگان سالن کنفرانس را در حالی که تحت تاثیر قرار گرفته بودند، ترک کردند.

در این همایش، مردم آلبانی به ویژه جامعه فرهنگی و آکادمیک نشان دادند که در کنار خانواده‌های آسیب دیده و قربانیان فرقه رجوی ایستاده اند.

متعاقبا سخنرانی کامل هر سخنران منتشر خواهد شد تا پیام‌شان برای همگان قابل دسترس باشد.