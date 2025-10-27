دیدار اعضای انجمن نجات اصفهان با خانواده محمد علی ساسانی

انجمن نجات، در واقع خانواده بزرگ و همدلی است که اعضای آن متشکل از خانواده و اعضای رهایی یافته از تشکیلات مجاهدین دست در دست هم در تلاشند تا دیگر اسرای رجوی را از بند فرقه برهانند. دفاتر انجمن در سراسر کشور پلی هستند برای ارتباط میان اعضا و خانواده ها تا با همفکری و […]

انجمن نجات، در واقع خانواده بزرگ و همدلی است که اعضای آن متشکل از خانواده و اعضای رهایی یافته از تشکیلات مجاهدین دست در دست هم در تلاشند تا دیگر اسرای رجوی را از بند فرقه برهانند.

دفاتر انجمن در سراسر کشور پلی هستند برای ارتباط میان اعضا و خانواده ها تا با همفکری و همراهی هم راه را در مسیر نیل به هدف هموارتر کنند.

اوایل هفته گذشته، اعضای انجمن نجات اصفهان در همین راستا به دیدار خانواده ساسانی رفتند و با اعضای خانواده دیدار و گفتگو کردند.

خانواده ساسانی ، پسرشان بنام محمدعلی ساسانی که در سازمان بنام ساسان معروف است از اسرای پیوستی است که قبل از تحمل شرایط سخت سازمان رنج ها و مشقات فراوان اسارت را نیز تحمل نموده است.

این خانواده یعنی پدر و مادر محمدعلی ساسانی از نزدیکترین خانواده ها به انجمن نجات اصفهان هستند که همواره و در فعالیت های مختلف دیگر اعضای انجمن را همراهی کرده اند و برای رهایی فرزند خود از تشکیلات مخوف رجوی از هیچ کوششی فروگذار ننموده اند.

خانم ساسانی بعد از احوالپرسی با اعضای انجمن، روابط اعضای جدا شده عضو انجمن و خانواده ها را بسیار صمیمانه خواند و خاطرنشان کرد که بهتر است این دیدارها با فواصل کمتری صورت بگیرند.

خانم ساسانی در تمام مدت با چشمان اشکبار خاطرات دوران کودکی و نوجوانی و سربازی محمدعلی را مرور میکرد و گریه میکرد که حقیقتا دل حاضرین را نیز به درد آورد به خصوص که همزمان اعضای رهایی یافته نیز به یاد مادران خود و رنجی که به آنها رواداشته شده افتادند.

در ادامه گفتگو، اعضای انجمن نجات اصفهان آخرین وضعیت سازمان و تلاش های داخلی و بین المللی انجمن نجات و پیشرفت ها و دستاورد های انجمن را برای خانواده ساسانی تشریح کردند. همچنین در یک فضای صمیمی مقداری به خاطرات گذشته برگشتند و دوران دیدار خانواده ها و فعالیت های کنار پادگان اشرف را مرور کردند.