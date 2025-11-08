شروع پائیز در آلبانی همراه با تشدید فعالیت های افشاگرانه و حقوق بشری انجمن نجات بود که در جهت تنویر افکار عمومی و توجه دادن به دولت این کشور انجام پذیرفت. اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق در تیرانا در قالب انجمن نجات آلبانی با ساز و کاری جدید اقدامات مؤثری را در راستای خواست خانواده ها و اهداف حقوق بشری آنان به اجرا گذاشتند. اهم این فعالیت ها که در سایت نجات انعکاس یافته است در زیر آورده می شود:

پنجشنبه 3 مهر 1404 (25 سپتامبر 2025)

ساز و کار مجاهدین خلق برای فریب و جذب جوانان از طریق فضای مجازی

آقای حمید آتابای عضو سابق سازمان مجاهدین خلق، در گفتگو با آدین زواری؛ بلاگر معروف اینستاگرام و یوتیوب، به تشریح قسمتی از تجربیات خود از دوران حضور در تشکیلات سازمان می پردازد. او توضیح میدهد که سران سازمان از چه راهکارهایی استفاده کردند تا دست اعضا را برای خروج، پس از انتقال به کشور آلبانی، ببندند.

شنبه 5 مهر 1404 (27 سپتامبر 2025)

شب قبل آلدو سولولاری Aldo Sulollari و یتمیر کنانی Jetmir Kanani از آلبانی وارد تهران شدند و صبح نشست در دفتر انجمن نجات با تعدادی از مسئولین انجمن برگزار شد. در این نشست ضمن تقدیر از زحمات آقای سولولاری و یارانشان در آلبانی و تأکید بر اهمیت فعالیت های افشاگرانه انجمن نجات آلبانی در جهت رسیدن به اهداف خانواده ها، گزارش کار آنان و درخواست هایشان از خانواده ها استماع گردید. این نشست با تعداد بیشتری از مسئولین انجمن نجات در روز بعد یعنی یکشنبه ادامه یافت.

سفر آلدو سولولاری و یتمیر کنانی با بازدید آنان از مراکز فرهنگی و گردشگری و تاریخی و دیدار با خانواده ها و دانشجویان در تهران با همراهی آقای بهزاد علیشاهی ادامه یافت و سپس آنان به درخواست خودشان عازم مشهد مقدس گردیدند و یک سفر زیارتی هم به انجام رساندند.

این دو در بازگشت اعلام کردند که این سفر باعث شد تا آنان با روحیه ای چند برابر نسبت به قبل در جهت خواست خانواده ها در آلبانی به فعالیت بپردازند و به محض ورود به آلبانی به برنامه ریزی پرداختند. شمه ای از فعالیت های آنان بعد از بازگشت از ایران در زیر آورده می شود که جهت مشاهده عکس ها می توان به لینک های داده شده مراجعه نمود.

دوشنبه 21 مهر 1404 (13 اکتبر 2025)

دیدار انجمن نجات آلبانی با هیئتی از وکلای این کشور

انجمن نجات آلبانی در راستای رسالت انسانی و اجتماعی خود، میزبان هیئتی از وکلای برجسته آلبانیایی بود تا در فضایی صمیمی و صادقانه، واقعیت‌های پنهان درون فرقه موسوم به «مجاهدین خلق» (فرقه رجوی) را با آنان در میان بگذارد.

در این دیدار، اعضای جداشده از این فرقه با بیان تجربه‌های شخصی خود از دوران اسارت در اردوگاه مجاهدین خلق در آلبانی، پرده از نقض گسترده حقوق بشر، کنترل ذهن، فشارهای روانی و قطع ارتباط اجباری با خانواده‌ها برداشتند.

انجمن نجات آلبانی اعلام نمود که به عنوان صدای خانواده‌ها و قربانیان این فرقه، به روشنگری، افشاگری و دفاع از حقوق انسانی اعضای گرفتار در کمپ مانز در آلبانی ادامه خواهد داد تا روزی که درهای اسارت برای همیشه گشوده شود.

سه شنبه 22 مهر 1404 (14 اکتبر 2025)

جلسه برخط اعضای کمیته بانوان انجمن نجات خوزستان و انجمن نجات آلبانی

روز سه شنبه مورخه 22 مهرماه 1404 اعضای کمیته بانوان انجمن نجات خوزستان در دفتر این انجمن گردهم آمدند تا فعالیت های چند ماه گذشته خود را جمع بندی کرده و در مورد ادامه روند فعالیت کیفی تر این کمیته با هم تبادل نظر نمایند.

در بخش دیگری از جلسه کمیته بانوان، حاضرین در جلسه ارتباط بر خطی با انجمن نجات آلبانی که عمدتا بانوان عضو انجمن نجات آلبانی در آن حضور داشتند برقرار کردند و با هم به تبادل نظر پرداختند. در این ارتباط بر خط بانوان عضو انجمن نجات آلبانی تاسیس کمیته بانوان انجمن نجات خوزستان را به اعضای آن تبریک گفته و ابراز امیدواری کردند که در کنار هم بتوانند برای پیشبرد اهداف کلی انجمن قدم بردارند و با هم تبادل نظر بیشتری داشته باشند.

یکشنبه 27 مهر 1404 (19 اکتبر 2025)

بیانیه انجمن نجات آلبانی

به دعوت «بنیاد خانواده»، اعضای انجمن نجات آلبانی به همراه با جمعی از دوستان و حامیان در این مراسم حضور یافتند. این برنامه با محوریت دوستی، همبستگی و گفت‌وگوی فرهنگی میان ملت‌ها برگزار شد و با سخنرانی، موسیقی و رقص سنتی همراه بود.

«بنیاد خانواده» مرکزی است که با هدف تقویت ارتباطات انسانی و ارزش‌های خانوادگی فعالیت می‌کند و در سال‌های اخیر نقش فعالی در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی آلبانی داشته است.

دوشنبه 28 مهر 1404 (20 اکتبر 2025)

کنفرانس بزرگ تهران میزبان تیرانا – سفری میان فرهنگ‌ها و حقیقت‌ها در منطقه فرسکوی تیرانا، با حضور جمعی از شخصیت‌ها، روشنفکران، وکلا، جوانان و فعالان اجتماعی و شهروندان آلبانیایی در روز دوشنبه 20 اکتبر برگزار شد.

در این کنفرانس فیلمی از سفر آقای آلدو سولولاری و آقای یتمیر کنانی به تهران و دیدار از مراکز فرهنگی و نمایشگاهها و گفتگو با خانواده‌های اعضای گرفتار در سازمان مجاهدین خلق پخش شد، که بسیار مورد استقبال حضار قرار گرفت.

سخنرانان با بیان روایت‌هایی از رنج مادران و وضعیت نگران‌کننده درون اردوگاه مجاهدین خلق در آلبانی، بر لزوم اقدام فوری تأکید کردند. استقبال گرم مردم آلبانی از این رویداد، نشانه‌ای از درک عمیق انسانی و همبستگی فراتر از مرزها بود.

این کنفرانس پیامی روشن به همراه داشت: “صدای خانواده‌ها باید شنیده شود؛ دیدار و آزادی حق آنها است، نه امتیاز”. امید است دولت محترم آلبانی با درایت و توجه انسانی، گام‌هایی مؤثر برای پاسخ به این مطالبه مشروع بردارد.

اعضای انجمن نجات آلبانی در روزهای قبل از همایش در خیابان‌های تیرانا اقدام به بخش برشور و تشویق شهروندان برای حضور در این برنامه کردند. در پایان این همایش بیانیه ای داده شد.

ابراهیم خدابنده