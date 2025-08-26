یک روز گرم تابستان در کنار خانواده و در جوار دریا

یکی از این روزهای گرم تابستان، به همراه خانواده تصمیم گرفتیم که روزمان را در کنار دریا سپری کنیم و از زیبایی و آرامشش استفاده کنیم.

البته که در کنار خانواده بودن، هر جا که باشی زندگی را لذت بخش می کند آن هم برای ماهایی که سالها از داشتنش محروم بوده ایم. ماها که می گویم منظورم رهایافتگانی که روزگاری به دام فرقه رجوی گرفتار شدیم و سالهای زیادی از عمرمان در حسرت و تباهی و محرومیت گذشت. محرومیت از آزادی و از هر چه نشانه زندگی و زنده بودن است.

در درون مناسبات مجاهدین خلق خانواده، تفریح و دیدن زیبایی های دنیا همگی تابو هستند و جرم. به خاطر همین است که ماها قدر زندگی مان، قدر دورهمی ها و قدر خانواده را بیش از بقیه می دانیم. ماها که حتی می ترسیدیم در دل تاریکی شب و در ذهن خودمان هم به این چیزها فکر کنیم چه برسد که درباره اش حرف بزنیم و یا درخواست داشتنش را بدهیم .

خلاصه که به همراه خانواده به کنار دریا رفتیم، گرچه دریا طوفانی و مواج بود اما این چیزی از زیبایی هایش نمی کاست.

در کنار دریا به همراه خانواده، صدای امواج دریا و شادی بازی کودکان با ماسه و سعی و تلاش برای اینکه تنی به آب بزنند تصاویر بسیار زیبایی خلق کرده بودند که مانند تابلویی زیبا بر زیبایی های دریا می افزود و آنرا زیباتر و با عظمت تر نشان می داد اما حیف که اعضای گرفتار در اشرف سه از این زیبایی ها محروم شده اند و حتی اجازه ندارند به کنار دریا در سواحل آلبانی بروند چون رجوی از این ترس دارد که انقلاب شان سوراخ شود.

صدای امواج دریا و شادی بازی کودکانه و خوشحالی مردمی که از راه دور خودشان را به دریا رسانده تا با گرفتن عکس این خاطره خوب برایشان باقی بماند، انسان را به وجد می آورد. ولی افسوس اعضای اشرف به خاطر خیره سری رجوی از همه این لذات زندگی محروم هستند و فقط سران فرقه مافیایی مانند مریم قجر باید در آبگرم های آنچنانی به خوش گذرانی مشغول باشد و افراد با برگزاری نشست های مختلف تو سر هم بزنند تا رجوی در گندابش به حیات ننگین اش ادامه دهد.

زندگی زیباست ولی باید دید که از چه دوربینی به آن نگاه می کنیم. اگر از دید مثبت به آن نگاه کنیم همه چیز زیباست ولی از دوربین رجوی زندگی بوی مرگ و نیستی می دهد پس بیائید بار دیگر برای زندگی تان تصمیم بگیرید و راه تان را از خیانت و وطن فروشی رجوی جدا کنید.

هادی شبانی