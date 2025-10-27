فیل هوا کردن مریم رجوی در کمپ اشرف

من سالهای زیادی از عمرم را به اجبار در تشکیلات رجوی ها گذراندم و خاطرات تلخ و دردناک بسیاری از آن دوران در ذهنم مانده که پاک شدنی نیستند. یکی از موضوعاتی که هر بار به خاطر می آورم موجب رنجشم می شود ،فریبکار یو دورغ گویی های متداول در مناسبات بود. چهره ای از […]

من سالهای زیادی از عمرم را به اجبار در تشکیلات رجوی ها گذراندم و خاطرات تلخ و دردناک بسیاری از آن دوران در ذهنم مانده که پاک شدنی نیستند. یکی از موضوعاتی که هر بار به خاطر می آورم موجب رنجشم می شود ،فریبکار یو دورغ گویی های متداول در مناسبات بود. چهره ای از مریم و مسعود رجوی به نیروها نشان می دادند که گویی افرادی ماورایی و با قدرت های متفاوتی نسبت به بقیه هستند!

به طور مثال اولین بار وقتی زنان شروع به رانندگی کردند. مسئولین عنوان می کردند که این به خاطر توجه مریم قجر بوده است که اکنون زنان به این جایگاه رسیدند و یا وقتی خودم به عنوان مربی آموزش اتوبوس، یکی از زنان را آموزش می دادم. پس از اتمام آموزش، فضایی در مناسبات سازمان ایجاد شده بود که این خواسته خواهر مریم !!! بوده است و یا وقتی برای اولین بار یکی از زنان رانندگی تریلی را یاد گرفت همه از تعجب دهانشان باز شده بود که مگر می شود زنان رانندگی تریلی هم انجام بدهند و این از ثمرات انقلاب مریم می باشد!!! این در حالی بود که در ایران و سایر کشورها تعداد زیادی زن وجود داشت که این کار را قبلا انجام داده بودند ولی در مناسبات سازمان این مسئله رنگ و بوی ایدئولوژیک می گرفت و به جیب مریم قجر ریخته می شد.

حتی در بعد ادوات نظامی هم این چنین بود وقتی روی خودرو جیپ ها سلاح ضد هوایی دو لول کار گذاشتند همه تعجب کردند و مسئولین زن سازمان بخاطر اینکه به جیب مریم قجر بریزند و این که وی از توانایی نظامی بالایی برخوردار می باشد، مطرح می کردند مبتکر این طرح مریم قجر بوده است و یا وقتی روی نفربر “ام تی ال بی” سلاح مینی کاتیوشا و ضد هوایی کار گذاشتند باز عنوان نمودند این از طرح های مریم رجوی است و بدانید مریم چقدر از مسائل نظامی سر در می آورد. این در حالی بود که مریم حتی یک بار هم سلاح بدست نگرفت و حتی آموزش نظامی هم ندیده بود و در یک کلام با مسائل نظامی کاری نداشت. او بعد از رفتن به فرانسه در دفتر مسعود بوده و بعدا هم به عقد وی در آمد و کارش فقط حرف زدن بود .

این پز دادن های مسئولین زن در مورد توانایی مریم قجر در مورد ادوات نظامی بعد از مدتی باد هوا شد. زمانی که نیروها را برای بازید از نمایشگاه ارتش عراق که در بغداد برپا شده بود بردند همه این نمایش ها و تعریف و تمجید کردنها باد هوا شد و مشخص شد که قبلا این طرح ها در ارتش عراق وجود داشته است و یا وقتی فیلم هایی از ارتش کشورهای آفریقایی از تلویزیون پخش می شد از این گونه ادوات نظامی داشتند و برای خیلی ها روشن شد مریم قجر با تقلب و کلاشی طرح های نظامی ارتش عراق را کپی کرده و برای نیروهای خودش خرج می کند و مشخص شد او با حقه بازی سعی داشته سر نیروهایش را کلاه گذاشته و توانمندی خود را در زمینه نظامی بالا ببرد و بهانه اش هم وادار کردن نیروها به انقلاب طلاق بوده است .

حال می توان فهمید زنی که تمام کارهای روزانه اش روی فریبکاری و حقه بازی بنا نهاده شده است و نفراتی که از همه جا قطع بودند حقه بازی مریم قجر برایشان اهمیت داشت و فکر می کردند که او چه تحفه ای است .

متاسفانه همانگونه که در اشرف شاهد حقه بازی مریم قجر بودیم اکنون در اروپا هم سعی دارد با شانتاژ و فریبکاری به کارش ادامه دهد ولی نفرات جدا شده ماهیت وی و سرکرده سازمان را برای همه افشا نمودند و به همین خاطر افسار پاره کرده و هر روز یکی را مورد تهمت و توهین قرار می دهد .

