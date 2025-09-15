دیدار اعضای انجمن نجات خوزستان با سکران باوی

روز یکشنبه 23 شهریور ماه 1404، اعضای انجمن نجات خوزستان با آقای سکران باوی برادر سلطان باوی در پارک منطقه ملاشیه اهواز دیدار کردند.

در این دیدار که به دعوت آقای باوی صورت گرفت، ایشان ضمن تشکر از پاسخ اعضای انجمن به دعوتش، مختصری از خاطرات خود با سلطان در منطقه ملاشیه که محل تولد و بزرگ شدن او بوده، گفت و تشریح کرد که از این پارک که البته آن سالها به این بزرگی و زیبایی نبود خاطرات زیادی از سلطان دارد: هرگاه از کنار آن عبور می کنم بلافاصله خاطرات سالهای گذشته با سلطان برایم زنده میشود.

اعضای انجمن نجات خوزستان ضمن تشکر از دعوت آقای سکران باوی بیان کردند که در حال حاضر خانواده ها با هم مرتبط هستند و خاطرات خود از عزیزانشان که سالهاست از آنها اطلاعی ندارند و در مقر اشرف سه در اسارت بسر می برند را به اشتراک می گذارند که این تبادل تجربیات و خاطرات تاثیر زیادی روی روحیه و انگیزه آنها می گذارد و از طرف دیگر باعث اتحاد عمل آنها در خصوص فعالیت افشاگرایانه در راستای آزادی وابستگانشان از اسارت تشکیلات رجوی می گردد.

آقای باوی ضمن تشکر از توضیحات اعضای انجمن در پایان پیامی به زبان عربی برای سلطان برادرش و خطاب به مقامات دولت آلبانی فرستاد.