سه دهه است که سران مجاهدین نمی گذارند با پسرم ارتباط داشته باشم

خانم تاج الدوله حیدریان یکی از مادرانی است که فرزندش به نام مهدی حمیدفر نزدیک به 30 سال است درگروگان وحصار امنیتی فرقه مجاهدین خلق است وت اکنون نتوانسته با او یک تماس تلفنی ساده برقرار کند.

خانم حیدریان در گفتگویی با اعضای دفتر انجمن نجات کرمانشاه خواستار رساندن این پیام به افکار عمومی ایران و جهان شد.

این مادر رنج کشیده عنوان نمود در این کره خاکی و در تمامی کشورها و حتی نقاطی از کره زمین که شاید توسط قبیله های وحشی کنترل شود هر زندانی – بازداشتگاهی و اسارتگاه و ندامتگاه و خلاصه هرجایی که انسانی را در بند نگه می دارند ملاقات – تماس – اطلاع از وضعیت فرد چه مستقیم یا غیر مستقیم برقرار می گردد.

اما چرا این سه دهه من مادر نمی توانم با جگرگوشه ام در زنجیر مریم رجوی هیچ گونه ارتباطی داشته باشم و یا اصلا از او خبری بشنوم.

خانم حیدریان در ادامه گفت قبرستان ها در هر نقطه ای از دنیا روزهایی دارد که زندگان به دیدار مردگان می روند و برایشان فاتحه می خوانند و یادی از آنها می کنند. انسان زنده به احترام روح مردگان از هر قبرستان ناشناس هم که عبور کند فاتحه ای می خواند و یادی از مردگان می کند آیا اشرف های رنگارنگ رجوی چیزی مادون قبرستان است؟

راستی آنطرف تر از مردگان، وادی و دنیای دیگری هست که ما خود را با آن قانع کنیم که فرزندمان در آن دنیا و وادی گیر افتاده؟

من به عنوان یک مادری با شرایطی که گفتم از افکار عمومی ایران و جهان استمداد می طلبم که برای برقراری یک تماس با پسرم به من کمک کنند.

تاج الدوله حیدریان

مادر مهدی حمیدفر