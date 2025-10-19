پیام هادی راسخی به برادرش علی راسخی در کمپ آلبانی

علی جان سلام امیدوارم خوب و سلامت باشی. پارسال همین ایام بود که از سر دلتنگی نامه ای برایت نوشتم و درد دل کردم ولی متاسفانه پاسخی از شما دریافت نکردم. بابا و مامان که از سر دلتنگی و چشم انتظاری دق کردند و ما را تنها گذاشتند. حقیقت خودم هم بازنشست شدم و به […]

علی جان سلام

امیدوارم خوب و سلامت باشی.

پارسال همین ایام بود که از سر دلتنگی نامه ای برایت نوشتم و درد دل کردم ولی متاسفانه پاسخی از شما دریافت نکردم.

بابا و مامان که از سر دلتنگی و چشم انتظاری دق کردند و ما را تنها گذاشتند.

حقیقت خودم هم بازنشست شدم و به دنبال آرامش خودم هستم و اینکه آینده فرزندانم را بسازم.

علی جان برای تو هم آرزوی سلامتی و موفقیت در زندگی به دور از نکبت سازمان رجوی را دارم.

امیدوارم بتوانی به کمک خدا با رهایی از تشکیلات سیاه رجوی برای خودت در اروپا و در کنار خانواده ات که شنیده ام مزدوج و دارای فرزند هستی ، از نو یک زندگی گرم شرافتمندانه را شروع کنی.

ان شاالله

چنانچه توانستی با من تماس بگیر برادرم

برادرت هادی

شماره تماس من: ۰۹۱۱۲۴۳۰۶۵۶