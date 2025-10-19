پیام هادی راسخی به برادرش علی راسخی در کمپ آلبانی

علی جان سلام امیدوارم خوب و سلامت باشی. پارسال همین ایام بود که از سر دلتنگی نامه ای برایت نوشتم و درد دل کردم ولی متاسفانه پاسخی از شما دریافت نکردم. بابا و مامان که از سر دلتنگی و چشم انتظاری دق کردند و ما را تنها گذاشتند. حقیقت خودم هم بازنشست شدم و به […]
علی جان سلام
امیدوارم خوب و سلامت باشی.
پارسال همین ایام بود که از سر دلتنگی نامه ای برایت نوشتم و درد دل کردم ولی متاسفانه پاسخی از شما دریافت نکردم.
بابا و مامان که از سر دلتنگی و چشم انتظاری دق کردند و ما را تنها گذاشتند.
حقیقت خودم هم بازنشست شدم و به دنبال آرامش خودم هستم و اینکه آینده فرزندانم را بسازم.
علی جان برای تو هم آرزوی سلامتی و موفقیت در زندگی به دور از نکبت سازمان رجوی را دارم.
امیدوارم بتوانی به کمک خدا با رهایی از تشکیلات سیاه رجوی برای خودت در اروپا و در کنار خانواده ات که شنیده ام مزدوج و دارای فرزند هستی ، از نو یک زندگی گرم شرافتمندانه را شروع کنی.
ان شاالله
چنانچه توانستی با من تماس بگیر برادرم
برادرت هادی
شماره تماس من: ۰۹۱۱۲۴۳۰۶۵۶