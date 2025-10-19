پیام تصویری غریب ناصری کریموند به برادرش یاری جان ناصری کریموند

یاری جان کریموند سالهاست که در اسارت تشکیلات رجوی به سر می برد و مناسبات غیر بشری حاکم بر این تشکیلات مانع ارتباط اعضا با خانواده هایشان می باشد. برادر یاری جان در تمام این سالها، این موضوع غیر انسانی را از طرف مختلف پیگیری کرده و خواستار احقاق حقوق خانواده اش و یاری جان […]

یاری جان کریموند سالهاست که در اسارت تشکیلات رجوی به سر می برد و مناسبات غیر بشری حاکم بر این تشکیلات مانع ارتباط اعضا با خانواده هایشان می باشد.

برادر یاری جان در تمام این سالها، این موضوع غیر انسانی را از طرف مختلف پیگیری کرده و خواستار احقاق حقوق خانواده اش و یاری جان شده است. با این حال تا به امروز سران فرقه اجازه هیچ گونه تماس و ملاقاتی به او و برادرش نداده اند.

غریب ناصری این بار بصورت ویدئویی پیامی برای برادرش فرستاد به امید اینکه صحبت هایش به گوش برادرش برسد تا او بداند که خانواده اش همچنان منتظر و چشم به راه او هستند.

یاری جان ناصری کریموند در اوایل جنگ تحمیلی به اسارت نیروهای عراقی درآمد. اما در سال 68 تحت تاثیر وعده های فریبنده رهبران شیاد مجاهدین از جمله آزادی زودرس ویا فرستادن به دیگر کشورها قرارگرفت و به کمپ اشرف رفت اما رهبران مجاهدین نه تنها به وعده های داده شده خود به آنها عمل نکردند بلکه او و بقیه اسرا را علاوه برنگاه داشتن در اسارت خود از دنیای بیرون و ارتباط با خانواده هایشان هم محروم کردند.