ملاقات اعضای انجمن نجات مازندران با برادر رحمان محمدجانپور

رحمان محمد جانپور یکی از اعضای گرفتار در تشکیلات مجاهدین خلق است که همچون دیگر اعضای گرفتار در این تشکیلات، سالیان طولانی است که به دلیل ممنوع بودن تماس و دیدار با خانواده، خانواده اش از او بی خبرند و نگران حال او هستند.

روز 23 مهر ماه 1404، اعضای انجمن نجات مازندران با قربانعلی محمدجانپور برادر رحمان در منزل وی در شهرستان بابل دیدار کردند. آقای محمد جانپور که سال هاست در کنار انجمن نجات برای رهایی برادرش تلاش می کند، همچون همیشه با گرمی از اعضای انجمن استقبال نمود.

وی نیز همچون بسیاری دیگر از خانواده های اعضای گرفتار در تشکیلات مجاهدین خلق، اولین جمله ای که بیان کرد این بود :” کماکان از برادرمان اطلاعی نداریم آیا شما خبری از او دارید؟ ”

اعضای انجمن ضمن همدردی با این خانواده به افشاگری حول ممنوع بودن تماس و ملاقات برای اعضا پرداختند. سپس آخرین اخبار از فعالیت های انجمن نجات آلبانی و خبرهای درون تشکیلات همچون جدایی ها و فوتی ها و دیگر اخبار مرتبط را به اطلاع ایشان رساندند. همچنین توضیح دادند که مرگ اعضا بدلیل عدم رسیدگی به بیماری های شان در حالی اتفاق می افتد که مریم رجوی و دیگر سران مجاهدین خلق اگر علامت کوچکی از بیماری داشته باشند به بهترین امکانات و پزشکان متخصص در کشورهای اروپایی دسترسی دارند و تحت درمان مناسب قرار می گیرند. به همین دلیل مرگ و میر در بین سران مجاهدن با آن که از نظر سنی از بسیاری از اعضا مسن تر هستند، بسیار کم است.

آقای محمدجانپور ضمن استقبال از فعالیت های انجمن نجات آلبانی و آرزوی اینکه این فعالیت ها به نتیجه رسیده و بتواند با برادرش ارتباط داشته باشد، تاکید داشت که سران مجاهدین خلق برادرش و امثال او را فریفته اند و از آنها سوء استفاده می کنند.

در پایان این دیدار اعضای انجمن به آقای محمدجانپور قول دادند که در کنار خانواده ها برای رهایی اعضای گرفتار به تلاش ادامه دهند.