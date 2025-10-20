پیام داود پورعابد به برادرش فرزان پورعابد در کمپ مانز مجاهدین

با سلام خدمت برادر اسیرم آقا فرزان پارسال همین ایام برایت نامه ای نوشته بودم که چون پاسخ ندادی خیلی دلسرد شدم. امروزکه نزدیک چهلم در گذشت مامان هست گفتم چند خطی برایت بنویسم شاید که اندکی سبک شوم. بله آقا فرزان مامان هم چشم انتظار از پیش مان رفت و تنهایمان گذاشت. مامان بعد […]

با سلام خدمت برادر اسیرم آقا فرزان

پارسال همین ایام برایت نامه ای نوشته بودم که چون پاسخ ندادی خیلی دلسرد شدم.

امروزکه نزدیک چهلم در گذشت مامان هست گفتم چند خطی برایت بنویسم شاید که اندکی سبک شوم.

بله آقا فرزان

مامان هم چشم انتظار از پیش مان رفت و تنهایمان گذاشت.

مامان بعد از قربانی شدن برادرمان اسلام در دهه شصت که رجوی مسبب آن بود، دنبال تو بود که فریب رجویها را نخوری و زندگی ات را تباه نکنی ولی متاسفانه چنین شد که به دام شان بیفتی..

آقا فرزان بیخبر هم نیستم که چند بار از آنها جدا شدی ولی دوباره فریب شان را خوردی و برگشتی.

حتی برای ادامه زندگی به کشور سوئد هم رفته بودی.

الان هم خبر نارضایتی تو از آن تشکیلات در آلبانی را شنیدم و خوشحال شدم که باز دیر نشده و میتوانی بدور از رجویها در اروپا زندگی کنی.

آقا فرزان در صورت جدایی کامل از رجویها بنده در خدمتت هستم و حمایتت میکنم .

با من تماس بگیر

برادرت داود

09112441765