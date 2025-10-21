قدردانی خانواده های چشم انتظار گلستانی از اعضای انجمن نجات آلبانی

در روزهای گذشته ما خانواده های آسیب دیده از سران سازمان ضد انسانی مجاهدین خلق، که چندین دهه فرزندانمان را در زندان ذهنی و فیزیکی خود در عراق و اکنون در آلبانی به اسارت گرفته اند، شاهد تلاش های افراد جدا شده از این سازمان منحوس و همچنین مردم آلبانی و دوستداران آزادی و انسانیت […]

در روزهای گذشته ما خانواده های آسیب دیده از سران سازمان ضد انسانی مجاهدین خلق، که چندین دهه فرزندانمان را در زندان ذهنی و فیزیکی خود در عراق و اکنون در آلبانی به اسارت گرفته اند، شاهد تلاش های افراد جدا شده از این سازمان منحوس و همچنین مردم آلبانی و دوستداران آزادی و انسانیت بوده ایم که در راستای برملا نمودن ماهیت شیطانی و غیر انسانی سران فرقه رجوی تمام تلاش خود را انجام داده و برای رهایی فرزندانمان سنگ تمام گذاشته اند.

در ایامی که گذشت ما خانواده هایی که فرزندانمان به طرق مختلف اعم از فریب و حیله و یا اسارت در جنگ تحمیلی گرفتار فرقه رجوی شده بودند، تلاش بی وقفه جدا شده های عزیزی که توانستند از چنگال سران فرقه رجوی رهایی یافته در تیرانا را به طور چشمگیری مشاهده نموده و آن را لمس کردیم.

ما قدردان زحمات این عزیزان هستیم که در تلاشی خستگی ناپذیر به طرف مختلف سعی دارند تا ماهیت ضد بشری تشکیلات رجوی را برای جهانیان و به خصوص برای مردم آلبانی افشا کنند و صدای دادخواهی ما را به آنها منتقل کنند.

ما خانواده های آسیب دیده از سازمان تروریستی مجاهدین خلق که فرزندانمان را گروگان گرفته است، ضمن حمایت همه جانبه از انجمن نجات آلبانی، از اقدامات اخیر این انجمن در راستای رهایی فرزندانمان از چنگال اهریمنان رجوی تشکر و قدردانی مینماییم .

با تشکر

خانواده های چشم انتظار گلستانی عضو انجمن نجات