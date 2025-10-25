برادر جان خودت را از تشکیلات رجوی نجات بده

سلام محمد جعفر، برادر عزیزم امیدوارم حالت خوب باشد. دوری ات برایم کسالت بار و سنگین و ندیدنت جان فرساست. کجایی محمد جعفر؟! پدر و مادر و تمام خانواده دلتنگ شما هستند. چندین سال است شما را ندیدند. شما هم تماسی با خانواده خود نمی گیری! آیا به لحاظ جسمی سالم هستی؟ این چندمین نامه […]

دوری ات برایم کسالت بار و سنگین و ندیدنت جان فرساست. کجایی محمد جعفر؟! پدر و مادر و تمام خانواده دلتنگ شما هستند. چندین سال است شما را ندیدند. شما هم تماسی با خانواده خود نمی گیری! آیا به لحاظ جسمی سالم هستی؟ این چندمین نامه ای ست که برای شما می نویسم.

به چه دلیل خودت را از خانواده ات دور کردی؟! خبر دارم در یک کمپ در کشور آلبانی زندگی می کنی. از خودت سئوال کن و به خودت بگو من خانواده دارم، چندین سال است از خانواده ام بدور هستم. چرا پدر و مادرم را رها کردم چرا برادر و خواهرانم را رها کردم و خودم را اسیر دیگران کردم. شاید تکانی بخوری و چشمانت باز شود. برادرم محمد جعفر خودت را از کمپ خلاص کن و دل خانواده ات را شاد کن. وقتی دور هم هستیم یاد شما را می کنیم و تنها مشکل ما شما هستید که در بین ما نیستید. درخواست خانواده ات از شما این است که خودت را نجات بده. امیدوارم نامه مرا بخوانی و بدانی خانواده ات چقدر دلتنگ شما هستند. منتظر خبر آزادیت هستیم . به امید دیدار .

برادرت علی