ملاقات اعضای انجمن نجات مازندران با برادر طاوس صراحتی

سالیان طولانی است که طاوس صراحتی دور و بی خبر از خانواده در تشکیلات مجاهدین خلق گرفتار شده است و در حال حاضر در اردوگاه مانز در آلبانی به سر می برد. از آنجا که اعضای این تشکیلات اجازه ارتباط با خانواده های شان را ندارند، خانواده صراحتی از او اطلاعی ندارند و نگران او هستند.

روز 23 مهر ماه 1404، اعضای انجمن نجات مازندران با محمد حسین صراحتی برادر طاوس صراحتی در شهرستان بابل دیدار کردند. آقای صراحتی علیرغم کسالتی که داشت، به گرمی از اعضای انجمن استقبال نمود.

اولین موضوع و سوالی که آقای صراحتی مطرح کرد، نگرانی بابت حال خواهرش بود که از او بی اطلاع است و اینکه آیا اعضای انجمن از خواهرش خبری دارند یا نه؟ اعضای انجمن همانند آنچه که در مقابل این سوال دیگر خانواده ها که از نفر گرفتارشان در تشکیلات مجاهدین خلق اطلاعی ندارند، با این خانواده نیز همدردی نمودند و به افشاگری حول ممنوع بودن تماس و ملاقات برای اعضا پرداختند.

سپس ایشان را در جریان آخرین اخبار از فعالیت های انجمن نجات آلبانی و اتفاقاتی که در چند وقت اخیر در اردوگاه مانز افتاد، قرار دادند. آنها توضیح دادند که به دلیل تبعیضی که در تشکیلات مجاهدین خلق حاکم است اعضا بر اثر بیماری هایی که در همه جای دنیا قابل کنترل و حتی درمان است، بخاطر عدم رسیدگی و عدم دسترسی به موقع به پزشک و نداشتن امکانات درمانی مناسب می میرند. اما مریم رجوی و دیگر سران مجاهدین خلق اگر علامت کوچکی از بیماری داشته باشند به بهترین امکانات و پزشکان متخصص در کشورهای اروپایی دسترسی دارند و تحت درمان مناسب قرار می گیرند. به همین دلیل مرگ و میر در بین سران مجاهدین با آن که مسن تر از اعضا هستند، بسیار کم است.

در ادامه اعضا اخبار فعالیت های انجمن نجات آلبانی را نیز بیان نمودند. محمد حسین صراحتی ضمن استقبال از اقدامات انجام شده توسط انجمن نجات آلبانی، آرزو نمود که این تلاش ها هرچه زودتر به نتیجه برسد و با خواهرش در ارتباط قرار بگیرند.

در پایان اعضای انجمن نجات ضمن آرزوی سلامتی برای آقای صراحتی و خانواده محترم شان، به آقای صراحتی اطمینان دادند که وی را از خبرهای آلبانی مطلع نمایند.