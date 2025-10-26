در شش قسمت گذشته این ملاحظات، مختصری درباره طرح 10 ماده ای مریم رجوی در خصوص اعتقاد او به کثرت گرایی، جمهوریت ، آزادی احزاب و بیان ، حقوق زنان و… سخن گفته شد و با دلائل متقن اثبات گردید که مریم دروغ میگوید و هرگز التزام عملی خود را به این موارد نشان نداده […]

در شش قسمت گذشته این ملاحظات، مختصری درباره طرح 10 ماده ای مریم رجوی در خصوص اعتقاد او به کثرت گرایی، جمهوریت ، آزادی احزاب و بیان ، حقوق زنان و… سخن گفته شد و با دلائل متقن اثبات گردید که مریم دروغ میگوید و هرگز التزام عملی خود را به این موارد نشان نداده و بلکه کوشیده است که باتمام قوا برضد این ادعاها عمل کند!

ماده هفتم طرح پیشنهادی مریم رجوی چنین است:

خودمختاری و رفع ستم مضاعف از اقوام و ملیت‌های ایرانی طبق طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران

یعنی اینکه شورای ملی مقاومت که یکی از نام های استیجاری سازمان تروریستی مجاهدین خلق است، قبلا خودمختاری کردستان ایران را به رسمیت شناخته بود و مریم حالا معتقد شده که این خودمختاری اعطایی؟! باید شامل حال دیگر اقوام غیرفارس ایران که از نظر او ستم مضاعفی را تجربه میکنند هم بشود!

مریم در تشکیلات خود افراد زیادی از اعضای این قومیت های مختلف دارد و هرگز هیچ اختیاری بدان ها نداده که در حد تکلم به زبان بومی خود با همدیگر رابطه داشته باشند و بطور کلی میتوان گفت که این افراد بدطالع زبان مادری خود را فراموش کرده اند و نمیتوانند حرف ها و آلام خود را با زبان مادری خود بیان کنند و اگر کسی خطایی کرد و به زبان مادری خود حرفی زد، مورد تنبیه و نکوهش های سخت قرار میگیرد و به طور کلی استعمال زبان مادری غیرفارسی در این تشکیلات مستبد و انحصار طلب، ممنوعیت کامل دارد!

من شخصا با چند تن از اعضای خانواده ام که اسیر تشکیلات مجاهدین هستند و یا موفق به ترک آن شده اند، صحبت هایی داشته ام و در جریان این مکالمات بخوبی مشاهده کرده ام که این عزیزان من قادر به صحبت به زبان مادری خود که ترکی آذربایجانی باشد، نیستند.

معنی این مسئله آنست که آنها هرگز آزاد نبوده اند که به زبان مادری باهم حرف بزنند و نتیجتا قادر به تکلم بدان نیستند.

حالا چطور شده که مریم ابتدایی ترین حق خودمختاری- حق استفاده از زبان مادری را- از اکثریت اقوام ایرانی سلب کرده، یکباره تصمیم گرفته که امتیازی وسیع تر از استعمال زبان مادری بدانها بدهد؟!

اگر مریم در ادعای خود مبنی بر اعطای خودمخنتاری به اقوام ایرانی غیرفارس باز هم اصرار دارد، راه ساده اش برای ثبوت حسن نیت خود آنست که به اعضای غیرفارس خود اجازه دهد که حق استفاده از زبان های مادری خود را داشته باشند و برای ترویج این زبان ها مساعدت های مالی لازم را انجام دهد وگرنه هرچه از خودمختاری و آزادی و… حرف بزند پیش ماها که او را با اقدامات انحصار طلبانه و علاج ناپذیرش میشناسیم ، پشیزی ارزش ندارد و ما بطور طبیعی نتیجه خواهیم گرفت که مریم درصدد کلاه گذاشتن برسر ماهاست و این بار با سلاح عوامفریب پررنگ تر آمده تا کالا را گزیده تر بسرقت ببرد!

از آنجا که بخوبی گفته اند که دوصد گفته چون نیم کردار نیست ، مریم رجوی و شوهرش مسعود رجوی ، با این حرف ها و قول های سرخرمنی خود چیزی به دست نمیآورند و زحمت اضافه تر میکشند و عرض نداشته ی خود را هرچه بیشتر بر باد میدهند! برای گام اول من از مریم رجوی میخواهم که به برادرم سید مرتضی اکبری نسب اجازه دهد که با ما و مخصوصا مادر پیرمان این اجازه را بدهد که با ما تماس تصویری و یا اقلا صوتی گرفته و با زبان مادری با ما حرف بزند و مریم باید بداند این عمل کوچکترین گام در راستای اعتقاد به جمهوریت، آزادی بیان و… است.

آیا مریم قادر به برداشتن این گام های کوچک وعملی خواهد شد؟

منتظر میمانیم !!

ادامه دارد

رضا اکبری نسب – عضو خانواده ی اسرا وجانباختگان رجوی – تبریز- ایران