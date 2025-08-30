نجات در هفته ای که گذشت – قسمت 209

*دوشنبه 3 شهریور

در روز دوشنبه جمعاً 7 مطلب در سایت نجات درج گردید که در زیر مروری اجمالی بر تعدادی از آن ها انجام می شود:

… سازمان مجاهدین خلق چهره محبوبی ندارد که کسی بی جیره و مواجب طرفداری اش را بکند. درباره جان بولتون این همکاری و این حمایت دو جنبه دارد یکی ضد خلق ایران بودن که نقطه مشترک بولتون و رجوی است و دیگری پول هنگفتی است که به این طریق بولتون به جیب می زند. وی درهمایش گروه مجاهدین خلق شرکت کرده بود و به جهت دلگرمی دادن به سران گروه رجوی مدعی شده بود که جمهوری اسلامی ایران عید سال 2019 میلادی را نخواهد دید!

هدف مشترک بولتون و مجاهدین خلق سقوط حکومت جمهوری اسلامی است و به دنبال آن تجزیه ایران زمین و به دست گرفتن قدرت. در این میان رجوی ها رؤیای نشستن بر کرسی قدرت را هم در سر می پرورانند که البته اربابشان چنین نقشی برایشان در نظر نگرفته است.

… افشاگری اخیر درباره حساب های مالی بولتون حاکی از دریافت 40 هزار دلار دستمزد برای سخنرانی سال 2017 در راهپیمایی گروه تروریستی مجاهدین خلق در پاریس بوده است. موفقیت این گروه در جذب شخصیت های سیاسی سابق امریکا به رغم باورهای نادرست نه به خاطر راه و رسم مجاهدین بلکه بخاطرپول های کثیفی است که سخاوتمندانه برای جذب این عناصر خرج کرده است…

… مسئولین سازمان هر جا هم که بر روی شعائر دینی تأکید می کردند به خاطر دین داری ودین محوری نبوده است بلکه به دنبال بهره برداری سیاسی از تمامی این شعائر بوده و هستند.

چه نماز جماعت، چه روزه گرفتن و نگرفتن، تغییر زمان ماه مبارک رمضان، به جا آوردن مراسم سینه زنی در محرم و هر آیین مذهبی دیگری، فقط و فقط دست آویز رجوی برای رسیدن به اهداف قدرت طلبانه اش بوده و هست.

وقتی بعد از سالیان در در قرارگاه اشرف مسجد بنا کردند، برایم سئوال شد که چرا بعد از سقوط صدام مسجد بنا کردند و یک نفر را هم که سابقه طلبگی داشت لباس روحانیت بر تن کردند و جهت تظاهر با عراقی هایی که به اشرف می آمدند در مسجد نماز جماعت به جا بیاورند که در جواب گفتند می خواهیم دین را از دست حکومت ایران در بیاوریم . در حقیقت آنها وانمود می کردند به شعائر معتقدند اما در عمل چینن نبود.

*سه شنبه 4 شهریور

در این روز 7 مطلب جدید در سایت نجات درج گردید. در زیر مروری مختصر بر تعدادی از آن ها ارائه می گردد:

… از بدو تاسیس انجمن نجات متشکل از خانواده های چشم انتظار و اعضای نجات یافته از چنگال خونین مجاهدین خلق، خانواده بزرگی تحت عنوان خانواده بزرگ نجات با هدف خلاصی و رهایی اعضای گرفتار از کمپ های کاراجباری رجوی شکل گرفت و از همان ابتدا به مثابه یک چالش بزرگ و سدی در مقابل اهداف شوم مجاهدین قرارگرفت.

پس از گذشت 20 سال از آغاز فعالیت انجمن نجات امروزه این واژه جایگاه ویژه ای درسطح کشور و در سطح دنیا به ویژه در افکار مسموم مجاهدین پیدا کرده است طوریکه راه کارهای مقابله با این نهاد مردمی از نان شب برای سران باند رجوی واجب تر شده است.

براساس روایت برخی از اعضای عضو این خانواده، عوامل گروه مجاهدین از طرق مختلف تلاش کردند تا اعضای آن را به هر نحوی از همراهی اعم از تهدید و تطمیع در اقدامات انسان دوستانه بازدارند. چنانچه حوصله کرده و مروری بر چالش های رفتاری مجاهدین در فضای مجازی یا سایت های وابسته به آنها داشته باشید متوجه می شویم که مقابله با خانواده بزرگ نجات برای گروه مجاهدین به یک سیاست استراتژیک و راه بردی بدل گشته است…

… به گفته رسانه ها، جان بولتون بازداشت نشده و اتهامی علیه وی اعلام نگردیده اما از آنجا که حکم قضایی برای تفتیش منزل وی در ماری لند و دفتر کارش در واشنگتن دی سی صادر و مدارکی ضبط و برده شده، قطعاً اتهاماتی علیه وی به ثبت رسیده است و از آنجا که افی بی آی وارد موضوع گردیده، اتهامات حتماً جنبه امنیت ملی دارد. حدس زده می شود که او اسناد طبقه بندی شده را از طریق اقوامش فروخته باشد.

تحقیق در خصوص تخلفات جان بولتون، یکی از حامیان سرسخت سازمان مجاهدین خلق که مکرراً خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و جایگزین شدن آن با شورای ملی مقاومت به ریاست مریم رجوی بود، از سال 2020 آغاز شد که گفته می شد او در قبال دریافت پول، منافع ملی آمریکا را به خطر انداخته است.

… حامیان یک فرقه تروریستی مزدور دشمنان، و خائن به کشور، باید هم از همین قماش باشند که همیشه سروکارشان با پلیس و دادگاه است و با پرونده های اتهامی روبروی هستند. آنان کسانی هستند که در قبال دریافت پول هر حقی را ناحق کرده و از شیطان هم حمایت می نمایند…

… به این معنی که رجوی میداند این دادگاه تبعات زیادی برایش خواهد داشت، بخصوص در صحنه بین المللی که رجوی روی این موضوع تمرکز زیادی دارد و میداند که احکامی که برایشان صادر خواهد شد در سطح بین المللی پیگیری خواهد شد، لذا دردسرهای بعدی برایشان ایجاد خواهد شد و رجوی بهتر از هر کسی میداند که این تبعات ناخوشایند خواهند بود.

… برخلاف حرفهای رجوی که یک خط در میان مدعی است که هر کجا یک قطره قانون باشد رجوی پیروز است اتفاقا طناب دور گردن رجوی افتاده و روز به روز تنگ تر می شود. رجوی بهتر از هر کسی میداند که این حرف که هر کجا یک قطره قانون باشد آنها پیروز هستند حرف مفت است زیرا در دادگاهی که در نروژ برای پسر خودش ترتیب داده بود به شکست سختی برای رجوی تبدیل شد و دادگاه سازمان مجاهدین خلق را محکوم کرد. البته این دادگاه از طرف رجوی ترتیب داده شده بود تا پسر مسعود رجوی که علیه پدرش حرفهای سختی گفته بود را سرجایش بنشاند ولی همانطوری که عرض کردم بر علیه خود رجوی به آخر خط رسید که یک آبروریزی برای تشکیلات رجوی به بار آورد…

… در کنار خانواده بودن، هر جا که باشی زندگی را لذت بخش می کند آن هم برای ماهایی که سالها از داشتنش محروم بوده ایم. ماها که می گویم منظورم رهایافتگانی که روزگاری به دام فرقه رجوی گرفتار شدیم و سالهای زیادی از عمرمان در حسرت و تباهی و محرومیت گذشت. محرومیت از آزادی و از هر چه نشانه زندگی و زنده بودن است.

در درون مناسبات مجاهدین خلق خانواده، تفریح و دیدن زیبایی های دنیا همگی تابو هستند و جرم. به خاطر همین است که ماها قدر زندگی مان، قدر دورهمی ها و قدر خانواده را بیش از بقیه می دانیم. ماها که حتی می ترسیدیم در دل تاریکی شب و در ذهن خودمان هم به این چیزها فکر کنیم چه برسد که درباره اش حرف بزنیم و یا درخواست داشتنش را بدهیم

… زندگی زیباست ولی باید دید که از چه دوربینی به آن نگاه می کنیم. اگر از دید مثبت به آن نگاه کنیم همه چیز زیباست ولی از دوربین رجوی زندگی بوی مرگ و نیستی می دهد پس بیائید بار دیگر برای زندگی تان تصمیم بگیرید و راه تان را از خیانت و وطن فروشی رجوی جدا کنید.

*چهارشنبه 5 شهریور

در این روز مجموعاً 7 مطلب دیگر روی سایت نجات قرار گرفت که در زیر مروری مختصر بر تعدادی از آنان را ملاحظه می فرمایید:

خبر مرگ محسن عضدانلو، برادر مریم – سرکرده جنایتکار سازمان مجاهدین خلق، پس از نزدیک به 40 سال زندگی بورژوائی در آلمان، در بیمارستانی در سن 83 سالگی، در سایت های سازمان درج شد.

اما این مرگ نکات مهمی در بر داشت، اول اینکه القاب نسبت داده شده به او نظیر “مجاهد” ، اصلا شایسته ی او نبود. چرا که در این سازمان ، مجاهد ضد بورژوا نامیده می شد نه ساکن بورژوازی. او یک هوادار نامیده می شود.

جنگ من با کلمات نیست، امروز در جامعه ما لقب مجاهد، یک ضدارزش تلقی می شود. اما مرگ او نکات دیگری هم داشت، مراسم تدفین آنچنانی با دسته های گل گران قیمت، نشان داد که همه ی شعارهای مریم رجوی برای فریب اعضای ساده ی سازمان است که سالها خاک عراق را خوردند و گرمای بالای 50 درجه را در بیشتر روزهای سال از صبح تا شب تجربه کردند.

… این ریخت و پاش ها از جیب سازمان ، برای کسی که هرگز منطقه جنگی و عراق را ندیده بود، در مناسبات سازمان حضور نداشت، تجرد اجباری را قبول نداشت، زندگی ساده و جمعی در عراق را قبول نداشت، عملیات جاری و غسل هفتگی هم نکرده بود، توهین به شعور اعضای سازمان بی طبقه ی مسعود نیست؟

… تمام شعارهای سازمان پوچ بوده و فریبی بیش نیست، مریم رجوی غرق در بورژوازی ، فقط به فکر برقرار ماندن سلطنت مینیاتوری خودش است، هر کس هم در این راه خود را به حماقت بزند و گوسفند وار بخواهد این مراسمات بورژوائی را نادیده بگیرد، همان برده ای است که بر زنجیرهای اسارت خود مدام بوسه می زند…

نگاهی به وقایع اول شهریور 1350

… اسناد ساواک شاه نشان می دهد که مسعود رجوی بعد از دستگیری و در زندان، طبق معمول شرایط سخت را تاب نیاورد و دست به معرفی محل اختفای دوستان خود و به خصوص محمد حنیف نژاد بنیانگذار سازمان زد.

… پرویز معتمد از کارمندان و اعضای عالی رتبه وقت ساواک، که از نزدیک شاهد همکاری مسعود رجوی با کمیته مشترک ضد خرابکاری علیه حنیف ‌نژاد بوده است، نقل می کند:

پرویز معتمد (از افسران ارشد ساواک شاه ): خود من اون موقع عملیاتی بودم. همین مسعود رجوی را با ماشین گشت می‌بردم تو خیابان که آدرس نشان بدهد. خانه‌‌ محمد حنیف‌نژاد رهبر مجاهدین به اتفاق محمد حیاتی که الان در لیبرتی است را او لو داد. من رنگ در خانه دقیق یادم هست. من در دستگیری حنیف نژاد شرکت داشتم. به خاطر همین همکاری‌ها بود که با تلاش مسئولان ساواک، رجوی تخفیف مجازات گرفت.(این مصاحبه پرویز معتمد در اینترنت قابل دریافت است).

… طبق سندی که در سایت سازمان مجاهدین خلق آورده شده است، 59 روز بعد از دستگیری مسعود رجوی ، محمد حنیف نژاد طبق کروکی که مسعود رجوی کشیده بود، دستگیر شد!…