زندانی ها هم حق ملاقات دارند اما پسر من از این حق محروم است

هفته گذشته، فؤاد بصری مسئول انجمن نجات استان مرکزی با خانم منتهی زهرایی، مادر چشم انتظار مصطفی قائدی دیدار و گفتگو کرد.

مصطفی قائدی سالهاست که در اسارت عینی و ذهنی سازمان مجاهدین خلق به سر می برد و هیچ راهی به بیرون و هیچ وسیله ای برای ارتباط با خانواده در اختیار ندارد.

مادر چشم به راه و دلشکسته مصطفی قائدی در زمان حضور فرقه در عراق، بارها در کنار دیگر خانواده ها به این کشور سفر کرد و به پشت درب های کمپ اشرف مراجعه کرد و درخواست کرد تا اجازه بدهند با فرزندش ملاقات کند اما متاسفانه سران سازمان هیچ گاه به او این اجازه را ندادند و این مادر را از دیدار جگرگوشه اش محروم کردند.

فؤاد بصری در این دیدار خبرهای مربوط به کمپ آلبانی را برای خانم زهرایی تشریح کرد.

خانم زهرایی در ادامه گفت از وضعیت فرزندم اطلاعی ندارم. نمی دانم به لحاظ جسمی سالم است یا خیر. تماسی با من نمی گیرد. لااقل از وضعیتش با خبر شوم. پسرم در زندان بسر می برد. یک زندانی حق تماس با خانواده اش را دارد این حق را هم از پسرم گرفتند. من نگرانش هستم. مادر هیچ وقت فرزندش را فراموش نمی کند. اگر مصطفی این مطلب را می خواند به مصطفی می گویم مادرجان تا کی می خواهی خودت را اسیر کنی. بهترین جا برای شما آغوش خانواده است. تلاش کن خودت را نجات دهی و به آغوش خانواده ات برگردی.