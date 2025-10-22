برادر عزیزم تمام عیار حمایتت می کنم

اسماعیل جان سلام خوبی عزیزم همین چند روز پیش در دفتر جدید انجمن نجات گیلان با آقای پوراحمد دیدار صمیمانه ای داشتم و به ایشان تبریک گفتم و با هم تجدید پیمان کردیم تا نیل به مقصود یعنی رهایی تمام اسیران از تشکیلات سیاه رجوی گامی واپس ننهیم. اسماعیل جان لابد در جریان فعالیتهای اعضای […]
اسماعیل جان سلام
خوبی عزیزم
همین چند روز پیش در دفتر جدید انجمن نجات گیلان با آقای پوراحمد دیدار صمیمانه ای داشتم و به ایشان تبریک گفتم و با هم تجدید پیمان کردیم تا نیل به مقصود یعنی رهایی تمام اسیران از تشکیلات سیاه رجوی گامی واپس ننهیم.
اسماعیل جان لابد در جریان فعالیتهای اعضای انجمن نجات آلبانی هستی که برای رهایی شما فعالیتهای انسانی و خیرخواهانه دارند. امید است که بزودی با ترک رجویها به صف آنان بپیوندی که در این صورت تمام عیار حمایتت خواهم کرد.
اسماعیل جان دلم برایت تنگ شده بود و گفتم چند خطی برایت بنویسم. جایت در قلب ما است اسماعیل جان . زودی بیا که تمام مقدمات یک زندگی را برایت مهیا کردم.
قربانت – مرتضی